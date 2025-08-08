Un ciclista resulta herido en un accidente en la rotonda de Nueva Montaña El varón, de 35 años, ha tenido que ser trasladado en ambulancia hasta el hospital Valdecilla

Un ciclista ha resultado herido a primera hora de esta mañana cuando cruzaba por el carril bici próximo a la rontonda de Nueva Montaña.

Los hechos han ocurrido pasadas las siete y media de la mañana, en un momento de afluencia de tráfico y en un lugar en el que es habitual encontrar accidentes.

Hasta la zona se desplazaron varias patrullas de la Policía Local, que abrieron diligencias para determinar las causas del accidente, y sanitarios del 061. Tras una primera valoración del herido, decidieron trasladarlo hasta el hospital Marqués de Valdecilla para realizar las pruebas pertinentes.

Los agentes se ocuparon de llevar la bicileta del accidentado al depósito municipal, en la avenida de Candina.

