La ciencia cambia el laboratorio por la barra del bar

Buenas tardes, pinteros y pinteras», saluda Francisco Carrera, investigador del Instituto de Física de Cantabria (IFCA) y ayer maestro de ceremonias de una de las ... primeras charlas en la región del festival internacional de divulgación 'Pint of Science'. El micrófono funciona de forma intermitente, así que Carrera repasa de viva voz las cifras del evento: hay 26 investigadores de la Universidad de Cantabria (UC) involucrados, hay decenas de actividades y conciertos previstos, y seis bares que se prestan como plató para las charlas, los experimentos en directo y las dramatizaciones con fines divulgativos programadas, dramatizaciones justo como la que protagonizaron Ana Peleteiro y Marta Díaz, científicas del Idival, el instituto de investigación de Valdecilla, que reemplazaron a Carrera en el escenario y que pusieron a contar los pormenores del proyecto Cohorte Cantabria, un estudio de investigación clínica único en España para avanzar en el conocimiento y diagnóstico de enfermedades, «hecho por y para la ciudadanía» y al que están llamados a participar 50.000 personas.

Aún faltan 3.000, hay que completar la muestra, y mientras Peleteiro y Díaz hablan con mucha gracia de la importancia de esta iniciativa nacida en 2021, el público disfruta de una bebida y da cuenta de las ricas palomitas picantes que sirve el Rvbicón, una de las dos sedes del 'Pint of Science' en Santander. Las investigadoras del Idival plantean pequeños dilemas y el público responde de forma espontánea. Luego tiene lugar el proceso a la inversa: el público plantea preguntas y las científicas, tan locuaces como precisas, las resuelven una a una. Carrera recuerda que habrá premio para la más ocurrente. «Cohorte Cantabria es un proyecto que trasciende la individualidad y que se haga en una comunidad como Cantabria es motivo de orgullo. La ciencia, cuando está bien hecha, es por el bien de todos», se despiden Peleteiro y Díaz. La gente aplaude y aprovecha para pedir otra ronda... y rellenar el bol de palomitas.

De esta sencilla manera funcionan las sesiones del 'Pint of Science' en Cantabria y en cientos de bares de todo el mundo. Se trata de hablar de ciencia con rigor, pero en un ambiente más relajado, si se quiere, que en el laboratorio, el taller o el aula. Se trata de sacar la ciencia de contexto en el mejor sentido de la expresión. El festival nació en 2013 en Reino Unido, cuando los científicos Michael Mostkin y Praveen Paul se hicieron una pregunta trascendente para la divulgación: «¿Por qué no llevar la ciencia al lugar donde está la gente, los bares?». Con el tiempo, la respuesta ha sido abrumadora: 27 países de todo el mundo celebran el festival durante tres días en los que se habla de prehistoria, genética, economía, ingeniería... en el bar. Además, en esta edición se suman a la causa divulgadora actividades contra los bulos y la música en directo de bandas universitarias, que en el caso de Cantabria protagonizan Nico Valle, The Haze, y Samuel y Los Rezagados. Tras las charlas inaugurales, la región prosigue hoy y mañana con más actividades en el Rvbicón y La Solía (Santander), en New Century (Torrelavega) y La Noche, Pistones & Bielas, y Paréntesis (Castro Urdiales). Todas las charlas empiezan a las 19.00 horas y, si nada cambia respecto a ediciones previas, estarán llenas.

Lo estuvieron ayer las primeras charlas del Rvbicón y La Solía (en este último local se han hecho hasta cócteles temáticos para las tres jornadas). En el bar de la calle del Sol también se subió al escenario Piero Crespo, director del Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria. Lo hizo para hablar sobre 'La utilidad del conocimiento inútil en el cáncer' pertrechado con su camiseta festivalera y con un micrófono que ya funcionaba a la perfección. De la etimología de la palabra cáncer a la forma de proceder de las células tumorales, pasando por los métodos para combatirlas, Crespo esboza una completa radiografía de la patología. El público escucha en silencio, sorprendido, por ejemplo, con la historia del Nobel Peyton Rous (1879-1970) o con el papel de las enzimas de restricción, por citar solo dos de los asuntos que salieron a colación en la charla. Luego llegaron las preguntas, las reflexiones cruzadas. Y el aplauso cerrado de pinteros y pinteras.