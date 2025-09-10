El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Captura de la avenida de Nueva Montaña, en Santander. Google Maps

Cinco conductores dan positivo en cocaína en Santander en la tarde-noche de ayer

La Policía Local estableció controles preventivos en las avenidas de Nueva Montaña, Los Castros y la Constitución, además de en la calle de San Fernando

Lucio V. Del Campo

Lucio V. Del Campo

Santander

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 11:50

La Policía Local de Santander ha multado en menos de ocho horas, -entre la tarde de ayer y la madrugada de hoy-, a un total ... de cinco conductores que dieron positivo en cocaína. A ello, hay que añadir que a tres de ellos también se les detectó THC (cannabis) durante la realización de la prueba de drogas.

