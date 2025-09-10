Cinco conductores dan positivo en cocaína en Santander en la tarde-noche de ayer

La Policía Local de Santander ha multado en menos de ocho horas, -entre la tarde de ayer y la madrugada de hoy-, a un total ... de cinco conductores que dieron positivo en cocaína. A ello, hay que añadir que a tres de ellos también se les detectó THC (cannabis) durante la realización de la prueba de drogas.

El primero de los casos tuvo lugar este martes, en la avenida Nueva Montaña, escasos minutos previos a las 20.00 horas. Agentes del cuerpo municipal realizaron la prueba de sustancias psicotrópicas y/o estupefacientes al conductor de un turismo, un hombre de 38 años, que arrojó un resultado positivo en cocaína y THC.

Prácticamente 40 minutos más tarde, en el mismo lugar, la Policía Local confirmó la presencia de cocaína y THC en un hombre de 28 años, tras hacerle la prueba de drogas. También este martes, sobre las 23.30 horas en la calle San Fernando, miembros del cuerpo le realizaron una prueba de drogas a otro conductor, que igualmente dio positivo en cocaína.

Ya en la madrugada del martes al miércoles, a las 00.20 horas en la avenida de Los Castros, los agentes de la Policía Local de Santander llevaron a cabo el test de drogas a un conductor de 47 años, que resultó dar un resultado afirmativo en cocaína y THC.

A las 04.45 horas en la avenida de la Constitución, otro conductor fue amonestado por conducir bajo los efectos de la cocaína. El hombre, de 29 años, dio positivo en esta droga tras la realización de la prueba.

Por otro lado, en la avenida de Los Castros, sobre la una de la mañana, un hombre de 47 años arrojó este miércoles un resultado positivo en la prueba de alcoholemia.

Los seis casos -los cinco positivos en cocaína más el de alcoholemia- fueron detectados durante el transcurso de un control preventivo de la Policía Local de Santander. A todos ellos, los agentes les aplicaron el correspondiente expediente administrativo, según indica el Cuerpo este miércoles en un comunicado.