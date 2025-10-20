El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El solar vacío ubicado junto al Gobierno de Cantabria, donde se levantarán seis viviendas, ya vallado. Daniel Pedriza

Comienzan las obras de las seis viviendas de lujo de Peña Herbosa

La constructora Copsesa es la encargada de acometer la actuación y cuenta para ello con un plazo de 15 meses

Candela Gordovil

Candela Gordovil

Santander

Lunes, 20 de octubre 2025, 07:21

Comenta

Al habitual 'traqueteo' que hay diariamente en la calle Peña Herbosa, ahora hay que sumar el movimiento de los obreros y la maquinaria que ya ... trabaja para convertir el solar vacío del número 27 –junto al Gobierno de Cantabria– en un edificio de seis viviendas de lujo. El miércoles ya se procedió al vallado de la parcela y la constructora encargada de la actuación, Copsesa, colocó sus casetas de obra frente al solar. Así, el plazo estimado de ejecución del proyecto es de quince meses.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La revolución de los estadios del fútbol español
  2. 2

    Peñacastillo y Nueva Montaña estrenarán más de 400 pisos en los próximos meses
  3. 3

    La Cuadrona espera su transformación
  4. 4

    El 5% de los trabajadores de Cantabria aglutina el 40% de las bajas por incapacidad temporal
  5. 5

    San Lucas de nuevo abarrotado en Hoznayo
  6. 6

    Ojos de salmón con queso crema
  7. 7 Andy Morales confirma la pelea con Lucas en el concierto de Mérida
  8. 8

    Sanidad estrena un canal de consultas directo entre médicos de los centros de salud y de los hospitales
  9. 9

    Cuatro encapuchados asaltan el Louvre por un balcón y roban joyas de la Corona francesa
  10. 10

    «El centro de datos Altamira requeriría la mitad de la energía que produce una nuclear»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Comienzan las obras de las seis viviendas de lujo de Peña Herbosa

Comienzan las obras de las seis viviendas de lujo de Peña Herbosa