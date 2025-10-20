Comienzan las obras de las seis viviendas de lujo de Peña Herbosa

Al habitual 'traqueteo' que hay diariamente en la calle Peña Herbosa, ahora hay que sumar el movimiento de los obreros y la maquinaria que ya ... trabaja para convertir el solar vacío del número 27 –junto al Gobierno de Cantabria– en un edificio de seis viviendas de lujo. El miércoles ya se procedió al vallado de la parcela y la constructora encargada de la actuación, Copsesa, colocó sus casetas de obra frente al solar. Así, el plazo estimado de ejecución del proyecto es de quince meses.

Este inmueble contará con grandes ventanales, pisos que tendrán entre una y tres habitaciones y garajes en planta. Los precios partirán de los 425.000 euros –el de un único dormitorio–. Élite, la línea exclusiva de la inmobiliaria San Fernando, obtuvo la licencia municipal de obra para hacer este edificio –tras varios años de espera– el pasado mes de junio. A pesar de que su intención era que la maquinaria comenzara a trabajar ese mismo mes, finalmente no fue posible. Y es que llevan cuatro meses esperando para obtener los permisos necesarios para instalar las casetas de Copsesa.

«Las calidades serán de alto nivel», comentó hace unos meses el gerente de San Fernando, José Andrés Cuevas. Unas palabras que ahora suscribe tras ver que el plan por fin se materializa. «Este es un proyecto muy bonito. Cuando termine llamará mucho la atención y a la gente le va a encantar», añade Cuevas. Lo dice porque no es la primera vez que trabaja con el estudio de arquitectos MMIT, al frente de esta actuación.

Las características

Como ya adelantó El Diario Montañés en junio, la fachada del inmueble, que contará con ascensor, será ventilada mediante placa de cemento reforzada con fibras, con piezas cerámicas de gran formato y con lamas de madera tecnológica (WPC). Las puertas del portal serán paneladas con espejo a techo retroiluminado y la carpintería exterior será en aluminio con rotura de puente térmico y cámara de aire, de color negro.

En cuanto a los materiales con los que se desarrollará la distribución interior, será tabiquería prefabricada tipo pladur con aislamiento térmico y acústico en el interior. Además, los techos serán placas de pladur o similar y en los baños se colocarán placas resistentes a la humedad. Las puertas de entrada a las viviendas serán blindadas e, interiormente, llevarán el mismo acabado que las puertas de paso de la vivienda. Y el sistema de calefacción será por suelo radiante.

El primer apartamento del edificio será de 92,8 metros cuadrados y contará con dos habitaciones, un baño, cocina abierta al salón-comedor y dos terrazas (norte y sur). El segundo apartamento, de una habitación, será de 92,5 metros cuadrados, un baño, una cocina abierta al comedor y al salón y también dos terrazas, al norte y al sur.

Además, tres de los pisos de este céntrico inmueble serán muy similares. Tendrán una superficie de 164,3 metros cuadrados y contarán con tres habitaciones, una cocina abierta al salón-comedor, dos baños (uno dentro de una habitación) y dos terrazas, las dos orientadas hacia el sur. Por último está el ático, de 85,5 metros cuadrados y un dormitorio, cocina abierta al salón-comedor, un baño, despacho y una terraza al sur, la más grande de todas las viviendas, con 26 metros cuadrados.