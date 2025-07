Las «constantes» averías de los ascensores de la calle Alta desatan las quejas vecinales

Candela Gordovil Santander Martes, 8 de julio 2025, 07:27 Comenta Compartir

«De los cuatro ascensores que conectan la calle Castilla con la calle Alta no hay forma de que funcionen a la vez todos. Ni ... un día». Lo dice José Luis Matia, un vecino que tiene que utilizar este itinerario a diario para acudir a trabajar. «Que se estropeen se entiende. Pero lo que no se entiende es que no haya mantenimiento», relata. Su hartazgo es el de la mayoría de usuarios que ayer subían o bajaban por el ascensor y que reconocen que llegan con la «incertidumbre» de si podrán utilizarlos. De hecho, no es la primera vez que hacen públicas sus críticas. «Uno de ellos lleva tapiado desde hace tiempo. Y el otro hay días que sí y otros que no, depende», comenta Alfonso Ruiz. Precisamente a principios de este mes entró en vigor el nuevo contrato para mantener los itinerarios mecánicos de la ciudad por lo que, según explican fuentes municipales, los fallos «se irán arreglando poco a poco». Tampoco funcionaba ayer uno de los dos ascensores del segundo tramo de este itinerario, es decir, los que llegan hasta la calle Castilla.

Este es uno de los puntos más críticos de los 18 tramos de escaleras, rampas y ascensores que hay repartidos por la ciudad. Pero no es el único. Otro de los «más críticos» es el último tramo de los cuatro que hay en el Río de la Pila. Precisamente el que se encuentra junto al funicular. «Durante mucho tiempo solo ha funcionado uno de ellos. No tiene sentido, esta cuesta es demasiado inclinada como para estar pendientes de si funciona o no», lamenta María López, cuyos padres, ya mayores, residen en esta zona. El problema, dice, es que es uno de los itinerarios más utilizados, no solo por los vecinos de la zona, también por las personas que quieren utilizar el funicular. Una «falta de arreglo durante los últimos» meses, que los vecinos achacan a que el Ayuntamiento ha estado casi dos años sin contrato de mantenimiento de los dieciocho itinerarios mecánicos de los que dispone la ciudad. Esto ha sido así hasta que se adjudicó por 4,7 millones de euros el nuevo contrato a la empresa TK Elevadores, que había gestionado el servicio hasta septiembre de 2023. Esta compañía trabajó desde esa fecha sin contrato tras rechazar la prórroga. Eso sí, «de mutuo acuerdo» con el Consistorio. Según publicó El Diario Montañés el pasado marzo, la firma continuó efectuando las reparaciones necesarias, que se abonaban mediante facturas. Este nuevo contrato tiene una duración de cuatro años, con posibilidad de prórroga de uno más. Según explicó el Ayuntamiento, se incrementa un 51% el presupuesto dedicado al mantenimiento de las instalaciones, y se incluye una partida económica para la sustitución integral de elementos mecánicos que, por su antigüedad, han superado su vida útil, o están próximos a ello. Hoy se inaugura el itinerario mecánico de Valdecilla El itinerario mecánico de Valdecilla, que conectará las avenidas de Valdecilla y Cardenal Herrera Oria, se inaugura hoy. Esto es así después de que el final de los trabajos, previsto inicialmente para abril, se retrasara tres meses –21 de junio–. Finalmente, la apertura oficial será hoy. Un informe de Vialiad obligó al Ayuntamiento a modificar el contrato de este plan ya que se puso de manifiesto «la necesidad de introducir modificaciones en el proyecto aprobado, debido a las nuevas necesidades planteadas una vez iniciada la obra».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión