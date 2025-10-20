Correos ya no entrega cartas a los vecinos de Santander que no han actualizado el nombre de su calle

José Ignacio Amurrio, vecino de la calle Valentín Lavín Casalís -antes Montejurra-, en Santander, llevaba un tiempo esperando varias cartas importantes que nunca han llegado. ... Entre ellas, una citación con el Hospital Marqués de Valdecilla y otra del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). Y es que el pasado junio, Correos colocó un cartel en los portales que se vieron afectados por el cambio de nombres de calles con denominaciones franquistas. En ese aviso, se podía leer: «Para un mejor servicio y calidad en el reparto de su correspondcia, les aconsejamos cambien su dirección antigua por la actual. Considerando que el Ayuntamiento de Santander les ha notificado ya el cambio de dirección, disponen de un plazo de tres meses para realizar la actualización de sus direcciones con sus proveedores energéticos, agua...etc. Transcurrido este plazo, la correspondencia que no venga correctamente direccionada se devolverá al remitente, no siendo responsable este servicio». A pesar de la notificación, hay vecinos que aún no lo han hecho, por lo que la empresa pública cumple el escrito y «las cartas ya no llegan».

Le ha ocurrido a Amurrio pero también a otros vecinos de su edificio y de la zona. «No me parece mal que hayan cambiado los nombres, al contrario. El problema es que se esté operando de esa manera y que te enteres de casualidad de que te lo habían enviado». El problema, comentan, es que «uno no sabe qué cartas va a recibir ni cuando, y por lo tanto, igual no has actualizado la dirección en esa administración en concreto». A pesar de que ya han comenzado los trámites para evitar que esto vuelva a ocurrir, sí presentaron una reclamación en Correos.

Correos explicó, a través de su comunicado en respuesta a esa reclamación, que «el pleno del Ayuntamiento de Santander acordó el 24 de abril de 2025, a propuesta de la Concejalía de Cultura, Juventud y Educación, eliminar los nombres de algunas calles en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, reemplazándose por otras, entre las que se encuentra la antigua calle Montejurra, que ha sido sustituida por el nombre de Valentín Lavín Casalis». Y sigue: «A pesar de que el Ayuntamiento de Santander les informó del cambio de nombre de la calle, nosotros (Correos), les hemos dado un plazo de varios meses para los posibles cambios que los afectados tuviesen que hacer con sus proveedores. Este plazo caducó el día 11 de septiembre. Nuevamente lamentamos las molestias y agradecemos la confianza depositada».

Hay que recordar que el pasado marzo, el fiscal delegado de Derechos Humanos y Memoria Democrática de Cantabria, Carlos Yáñez, dio un mes de plazo a la alcaldesa de Santander, Gema Igual, para que el Ayuntamiento cambiara el nombre de 16 calles franquistas y advirtió de que si no cumplía en los próximos 30 días se iban a ejercitar «las acciones judiciales que se consideren procedentes» y se daría traslado a la Dirección General competente «para que inicie, si procede, el procedimiento sancionador por una infracción grave de la Ley de Memoria Democrática». Desde entonces, el equipo de gobierno del PP aprobó esa modificación y ha ido cambiando los nombres de forma paulatina -aún no están todas las calles-.