El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un hombre pasea por la calle Valetín Lavín Casalís, en Santander, que antes se llamaba Montejurra. Alberto Aja

Correos ya no entrega cartas a los vecinos de Santander que no han actualizado el nombre de su calle

La empresa pública dio un plazo de tres meses para que modificaran las direcciones franquistas renombradas y en la calle Valentín Lavín Casalís critican no haber recibido «citaciones médicas»

Candela Gordovil

Candela Gordovil

Santander

Lunes, 20 de octubre 2025, 14:00

Comenta

José Ignacio Amurrio, vecino de la calle Valentín Lavín Casalís -antes Montejurra-, en Santander, llevaba un tiempo esperando varias cartas importantes que nunca han llegado. ... Entre ellas, una citación con el Hospital Marqués de Valdecilla y otra del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). Y es que el pasado junio, Correos colocó un cartel en los portales que se vieron afectados por el cambio de nombres de calles con denominaciones franquistas. En ese aviso, se podía leer: «Para un mejor servicio y calidad en el reparto de su correspondcia, les aconsejamos cambien su dirección antigua por la actual. Considerando que el Ayuntamiento de Santander les ha notificado ya el cambio de dirección, disponen de un plazo de tres meses para realizar la actualización de sus direcciones con sus proveedores energéticos, agua...etc. Transcurrido este plazo, la correspondencia que no venga correctamente direccionada se devolverá al remitente, no siendo responsable este servicio». A pesar de la notificación, hay vecinos que aún no lo han hecho, por lo que la empresa pública cumple el escrito y «las cartas ya no llegan».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La revolución de los estadios del fútbol español
  2. 2

    Peñacastillo y Nueva Montaña estrenarán más de 400 pisos en los próximos meses
  3. 3

    Cantabria concede mil permisos en terreno rústico en dos años con la nueva Ley del Suelo
  4. 4

    «El Gobierno ha hecho lo contrario a ayudarnos y aun así hemos sobrevivido»
  5. 5

    San Lucas de nuevo abarrotado en Hoznayo
  6. 6

    La educación cántabra afronta una semana de huelga docente
  7. 7

    Sanidad estrena un canal de consultas directo entre médicos de los centros de salud y de los hospitales
  8. 8

    La Cuadrona espera su transformación
  9. 9

    La investigación de un castillo medieval brinda hallazgos aún más antiguos en Iguña
  10. 10

    El Sardinero llama a su revitalización

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Correos ya no entrega cartas a los vecinos de Santander que no han actualizado el nombre de su calle

Correos ya no entrega cartas a los vecinos de Santander que no han actualizado el nombre de su calle