Costas garantiza el arreglo de las vallas deterioradas del paseo de Mataleñas

La Dirección General de Costas reparará «en breve» las vallas dañadas de la senda de Mataleñas, tal y como le requirió el Ayuntamiento de Santander este mes de agosto. El mantenimiento de este enclave natural es responsabilidad de la Demarcación de Costas, motivo por el cual, el equipo de Gobierno municipal no entiende las demandas de la concejala no adscrita Cora Vielva. La edil denunció el pasado martes la «dejadez» del Consistorio por no arreglar las vallas protectoras del paseo de Mataleñas, «a pesar del peligro que supone para los vecinos».

Sin embargo, el concejal de Medio Ambiente, José Ignacio Quirós, le reiteró que dichos trabajos no son competencia municipal, por lo que pidió a Vielva que «no insista en el tema». La senda se encuentra en buen estado de conservación, en general, y libre de suciedad. Salvo los escasos diez metros totales de valla que hay que reparar, y los grafitis a modo de mural que ocupan partes diferentes del muro que separa el camino del club de golf, el espacio de esta zona de costa llega a su mayoría de edad con buen estado de salud. Justo en el encuentro de la senda que parte del parque y la de acceso desde el golf, donde se forma el saliente de Cabo Menor, se haya una pradera «en la que no intervenimos, razón por la que se encuentra en estado salvaje, al igual que la zona que corresponde a senda, en la que se optó por no poner losetas de hormigón, tras un informe de la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, que apuntaba que la zona tenía valores naturales que se podían comprometer con la acción sobre la misma», indicó el jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria, José Antonio Osorio.

Quirós recordó que a comienzos del pasado mes de agosto se solicitó al equipo de Gobierno municipal la poda de las ramas de los árboles que invadían el camino y el arreglo de estas vallas protectoras, situadas a la altura de Cabo Menor. A punto de iniciarse el mes de octubre, Vielva consideró «lamentable» que no se hayan arreglado en todo este tiempo, «cuando en verano es un lugar muy visitado por los vecinos y visitantes».

En este sentido, Quirós insistió en que el Ayuntamiento ha hecho «lo que tenía que hacer, que no es otra cosa que solicitar formalmente que la zona se repare para el uso y disfrute de santanderinos y visitantes». También destacó el «desconocimiento» de Vielva sobre las competencias de la institución en la que trabaja. A preguntas de este periódico, Osorio explicó que las vallas de madera en mal estado «se balizaron con cinta a finales de agosto, cuanto tuvimos conocimiento del mal estado de las mismas».

Desde entonces, «estamos tramitando ante la Dirección General de Costas, en Madrid, el expediente de gasto, necesario para repararlo. Esperamos poder repararlas en breve», añadió. Y mientras tanto, para evitar «la falsa sensación de seguridad que aportan las vallas protectoras, las hemos balizado con cinta». A pesar de que «el lugar es complicado por la zona en la que se encuentra, no es como para que nadie corra peligro», afirmó.

Nueve meses y 88 millones de las antiguas pesetas (529.000 euros). Eso fue lo que se invirtió en la senda de Mataleñas, inaugurada en el año 2000, con una longitud de 2.400 metros aproximadamente. Entonces, las protestas fueron constantes, tanto por los partidos de la oposición, como por grupos vecinales y asociaciones ecologistas.