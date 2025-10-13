Crece el consumo de droga al volante en Santander

Los números no dejan lugar a dudas. Más pruebas, y mayor número de positivos en estupefacientes al volante en Santander. Un incremento año a año ( ... 372 en 2023, 398 en 2024 y 415 en 2025, datos hasta el mes de septiembre) que contrasta con el equilibrio detectado en las cifras por alcohol.

Pese a que las propuestas de sanción por consumo de drogas en la vía pública realizadas por la Policía Local va en línea descendente desde 2023, las infracciones por tenencia de estas sustancias se mantiene en cifras similares a años anteriores –882 en 2023, 912 en 2024 y 729 en lo que va de 2025–, teniendo en cuenta que todavía quedan varios meses para finalizar el año y celebraciones importantes en el calendario, además de los propios fines de semana en los que se imponen este tipo de sanciones de forma regular, puede alcanzar las estadísticas de años anteriores o, incluso, rebasarlas.

Una de las lecturas que se puede extraer de estas denuncias en el ámbito del ocio es el cambio de hábitos que se da entre los más jóvenes y que viene a confirmar las sospechas arrojadas en la memoria anual de la Fiscalía de Cantabria sobre el consumo de tóxicos, especialmente las denominadas drogas blandas, y la «banalización» en el consumo de hachís y marihuana por parte de los propios menores.

Desde el propio Ayuntamiento aseguran que la Policía Local «viene aumentando» su trabajo para combatir el consumo de alcohol y drogas al volante. «Además del perjuicio que provoca a los propios consumidores, supone un peligro para el resto de conductores y peatones», añaden. Por lo que afirman que, se puede apreciar como el número de controles sube más que el de positivos, ya que los conductores son «conscientes» de que la ciudad está vigilada para disuadir de este tipo de hábitos y conductas que suponen un riesgo para todos los ciudadanos. Estabilidad con el alcohol Entre las denuncias realizadas por los agentes en la ciudad de Santander en el ámbito del ocio sigue predominando las de consumo de alcohol. Pese a que el año pasado se vivió una reducción de estas sanciones comparado con 2023 (2.122 frente a 1.918), este año puede romperse esa tendencia y volver a repuntar, ya que hasta finales de septiembre son 1.859 las denuncias realizadas por este tipo de práctica. No obstante, Santander cuenta con equipos de Policía Local que trabajan específicamente en el control del botellón durante los viernes y sábados. Desde el Ayuntamiento reconocen que su práctica está «relativamente tolerada», pero inciden en la importancia de acabar con esta práctica. Aunque no hay que perder de vista el dato curioso que dejó la imposición de sanciones por hacer botellón durante la Semana Grande, ya que en ese intervalo de once días de fiestas en la capital cántabra solo se sancionó por este motivo en cinco ocasiones. Un dato que contrasta si se compara con el primer fin de semana posterior a las fiestas y en el que se incrementó la actividad sancionadora con 65 denuncias por hacer botellón en las calles de Santander.

