El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un control de alcoholemia efectuado por la Policía Local de Santander. Javier Cotera

Crece el consumo de droga al volante en Santander

En lo que va de año, la Policía Local ha realizado más pruebas por consumo de drogas que las llevadas a cabo en todo 2023 y 2024 juntos

Sócrates Sánchez

Sócrates Sánchez

Lunes, 13 de octubre 2025, 07:14

Comenta

Los números no dejan lugar a dudas. Más pruebas, y mayor número de positivos en estupefacientes al volante en Santander. Un incremento año a año ( ... 372 en 2023, 398 en 2024 y 415 en 2025, datos hasta el mes de septiembre) que contrasta con el equilibrio detectado en las cifras por alcohol.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    José María Fernández: «Era aberrante lo que se vivía en el laboratorio de Sierrallana, el acoso de las condenadas era diario»
  2. 2

    El tren Santander-Bilbao: dos trazados, 4.000 millones de coste y una rentabilidad cuestionada
  3. 3

    «Di la cara por el PP y me dejaron tirado, el partido me negó el pan y la sal»
  4. 4

    La Olimpiada del Tudanco reúne a 700 reses en Cabezón de la Sal
  5. 5

    Redescubrir Santander a través del Archivo Foto Mazo
  6. 6

    El racinguismo toma Gijón
  7. 7

    Los puntos negros de las inundaciones en Santander
  8. 8 Morante de la Puebla se corta la coleta en Las Ventas y deja huérfano el toreo
  9. 9 El Mercado de los Granjeros vuelve a Maliaño los días 18 y 19 de octubre
  10. 10

    La despedida de una saga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Crece el consumo de droga al volante en Santander

Crece el consumo de droga al volante en Santander