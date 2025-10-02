El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los edificios de los números 9 y 13 de la calle Alta, en el Cabildo, que serán demolidos. Roberto Ruiz

El derribo de dos edificios en El Cabildo, primer paso para acabar con el abandono del barrio

Los vecinos de la céntrica zona de Santander, sumida en la decadencia desde hace décadas, temen que los trabajos que dan comienzo ahora sean una actuación aislada

Candela Gordovil

Candela Gordovil

Santander

Jueves, 2 de octubre 2025, 02:00

Pasadas las once de la mañana de ayer, dos operarios de la empresa Palomera colocaban varias señales en la calzada a la altura del ... número 9 de la calle Alta, en el Cabildo de Arriba. Un cartel sobre una de esas señales explica el corte parcial del tráfico -efectivo desde ayer y hasta el 31 de diciembre de este año, de lunes a domingo de 08.00 a 19.00 horas- por los trabajos de derribo de dos inmuebles, de los que la mayoría de sus pisos pertenecen al Ayuntamiento de Santander. Estas obras darán paso a pisos sociales en régimen de alquiler, ejecutados por el Gobierno de Cantabria y gestionados después por el Consistorio, y que, a juicio de la alcaldesa, Gema Igual, implican «seguir dando pasos en la regeneración de este barrio». Una opinión muy distinta tienen los vecinos de una zona que lleva décadas sumida en la decadencia y que acumula edificios en ruinas y solares vacíos. «Todo esto me parece humo», resume Chema Solórzano, que fue durante años secretario de la asociación de vecinos -ya no existe- y que encabezó, junto a otro grupo de afectados, la lucha por su «dignidad».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Adiós a Raúl Ramírez, el líder silencioso
  2. 2

    Multitudinaria despedida a Raúl Ramírez en Santoña
  3. 3 Una trifulca familiar acaba con un matrimonio y su hijo de 17 años detenidos en Santander
  4. 4

    El tráfico vuelve a las temidas Hoces de Bárcena
  5. 5

    Gema Igual descarta ampliar el estadio de El Sardinero y cierra la puerta a la petición del Racing
  6. 6 Bimani, la firma que arrasa en la moda española, nació en Comillas
  7. 7

    Los sindicatos amenazan con una huelga indefinida en Educación
  8. 8 La cocina griega se estrena en el centro de Santander
  9. 9

    Invitan a empresas cántabras a sumarse a un gran proyecto pero solo pretenden quedarse con su dinero y sus datos
  10. 10

    El Racing confirma que presentó al Ayuntamiento un anteproyecto para la reforma y ampliación del estadio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El derribo de dos edificios en El Cabildo, primer paso para acabar con el abandono del barrio

El derribo de dos edificios en El Cabildo, primer paso para acabar con el abandono del barrio