En la fotografía, las flores que colocaron el domingo. En el círculo, el nicho, hoy, sin flores. DM

Desaparecen de Ciriego las flores en memoria de Rapún, el último gran amor de Lorca

El ramo tricolor ofrendado el domingo por la asociación Héroes de la República y la Libertad ya no está en el nicho

Javier Menéndez Llamazares

Javier Menéndez Llamazares

Lunes, 18 de agosto 2025, 13:45

Con motivo del aniversario de la muerte de Rafael Rodríguez Rapún en 1937, la asociación Héroes de la República y la Libertad depositó el domingo ... 17 de agosto una ofrenda floral en su nicho en el cementerio de Ciriego. Por la mañana del lunes, el ramo de flores, con los colores de la bandera tricolor, habían desaparecido, sin que los miembros de la asociación hayan recibido explicación alguna.

