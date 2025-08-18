Desaparecen de Ciriego las flores en memoria de Rapún, el último gran amor de Lorca

Con motivo del aniversario de la muerte de Rafael Rodríguez Rapún en 1937, la asociación Héroes de la República y la Libertad depositó el domingo ... 17 de agosto una ofrenda floral en su nicho en el cementerio de Ciriego. Por la mañana del lunes, el ramo de flores, con los colores de la bandera tricolor, habían desaparecido, sin que los miembros de la asociación hayan recibido explicación alguna.

Rapún, actor de La Barraca y teniente en 1937 del ejército republicano, es recordado como el último gran amor de Federico García Lorca, a quien habría inspirado sus inconclusos 'Sonetos del amor oscuro'. Herido en un bombardeo en una trinchera cerca de Reinosa, falleció en Santander el 18 de agosto, exactamente un año después del asesinato de Lorca. Así consta en su parte de defunción y en el registro del cementerio de Ciriego, pese a que en la lápida figure erróneamente el día 19.

En los últimos días, Héroes de la República y la Libertad había invitado a la ciudadanía a recordar al actor con flores. Una tarea no tan sencilla, pues en su austero enterramiento no hay ni un solo elemento en el que poder depositar ofrenda alguna, a pesar de las continuas reclamaciones de la asociación.

La figura de Rapún, redescubierta y reivindicada en las últimas décadas tras las investigaciones de Ian Gibson, ha inspirado diversos homenajes, además de la obra teatral 'La piedra oscura', de Alberto Conejero. En la actualidad, la productora Suma Content, de 'Los Javis', está trabajando en un proyecto cinematográfico centrado en la obra póstuma de Lorca y la figura de Rapún, que se rodará parcialmente en Cantabria.