Calle Joaquín Costa, en El Sardinero, donde el Ayuntamiento de Santander se plantea construir un aparcamiento subterráneo. Juanjo Santamaría

Desierta de nuevo la licitación para diseñar el aparcamiento subterráneo de Joaquín Costa

Ninguna empresa se interesa por el proyecto, a pesar de que el Ayuntamiento de Santander triplicó su presupuesto hasta los 150.800 euros

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Martes, 2 de septiembre 2025, 14:00

Ninguna empresa se interesa por diseñar el aparcamiento subterráneo de Joaquín Costa, en El Sardinero, a pesar de que el Ayuntamiento de Santander triplicó el ... presupuesto de licitación hasta los 150.800 euros. La mesa de contratación municipal ha publicado esta semana el acta donde recoge que, una vez finalizado el plazo de licitación, no se ha presentado ninguna oferta para la redacción del estudio de alternativas, estudio de viabilidad y anteproyecto de dicho parking. Este es un proyecto enquistado, ya que se presentó en la campaña electoral de 2023 y aún no se ha podido dar ningún paso efectivo para que sea una realidad.

