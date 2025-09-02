Desierta de nuevo la licitación para diseñar el aparcamiento subterráneo de Joaquín Costa

Ninguna empresa se interesa por diseñar el aparcamiento subterráneo de Joaquín Costa, en El Sardinero, a pesar de que el Ayuntamiento de Santander triplicó el ... presupuesto de licitación hasta los 150.800 euros. La mesa de contratación municipal ha publicado esta semana el acta donde recoge que, una vez finalizado el plazo de licitación, no se ha presentado ninguna oferta para la redacción del estudio de alternativas, estudio de viabilidad y anteproyecto de dicho parking. Este es un proyecto enquistado, ya que se presentó en la campaña electoral de 2023 y aún no se ha podido dar ningún paso efectivo para que sea una realidad.

La primera vez que se sacó a licitación el diseño del aparcamiento fue a finales de 2024, con un presupuesto de algo más de 50.000 euros. Como ninguna empresa mostró interés en redactar el proyecto por esa cantidad, el Ayuntamiento triplicó el presupuesto, pero parece que sigue siendo insuficiente, visto que tampoco así ha despertado el interés de las posibles licitadoras.

El objetivo de construir este aparcamiento, según han explicado en varias ocasiones desde el Ayuntamiento, es acabar con los problemas para dejar el coche que hay en esta zona de El Sardinero, especialmente en verano pero cada vez con más frecuencia el resto del año. Los principales afectados son los trabajadores de esa calle, donde hay varios restaurantes y comercios. Muchos indican que, o van en transporte público, o tienen que ir con mucha antelación para poder encontrar una plaza libre. En cuanto a los turistas, es prácticamente imposible que encuentren hueco en julio o en septiembre, ni en esta calle ni en las del entorno. Aunque nunca se ha concretado cómo sería el parking -para eso serviría el diseño que no se logra adjudicar-, las pinceladas que se dieron cuando se presentó el proyecto es que tuviera dos plantas y unas 500 plazas.

Este proyecto frustrado se suma al del aparcamiento junto al campo de fútbol, donde se planteó un parking suberráneo que tuvo que ser desechado por las dificultades del terreno para construir allí, que encarecían demasiado la obra como para llevarla a cabo. Aunque el Ayuntamiento modificó el proyecto para que finalmente siguiera siendo un aparcamiento en superficie, el plan se desechó porque contaba con fondos europeos y la modificación provocó que el nuevo aparcamiento no encajase en los requisitos que marcaba Europa.