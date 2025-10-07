Una detenida por robar en un supermercado de Santander y pegar a una empleada que le llamó la atención

Una mujer ha sido detenida por agredir a la empleada de un supermercado situado en el centro de Santander que no le permitió llevarse un ... producto que había robado.

Los hechos sucedieron el pasado 25 de septiembre, cuando un agente de la Guardia Civil fuera de servicio, que paseaba por la ciudad, empezó a escuchar gritos procedentes del interior de un supermercado. Según explicó después a la Policía Nacional, dos empleadas del establecimiento discutían acaloradamente con otras dos mujeres. El hombre entró entonces en el establecimiento identificándose como guardia civil para mediar en el conflicto. Pero la mujer más joven empezó a agredir a una de las empleadas que intentaba recuperar el producto que la chica quería llevarse sin pagar.

El agente separó a la agresora y la mantuvo inmovilizada hasta que llegó la dotación de la Policía Nacional que se hizo cargo de la situación. Una vez tomó declaración al agente de la Guardia Civil y a las empleadas del comercio, detuvo a la mujer, acusada de un delito de tentativa de robo con violencia. La detenida fue puesta a disposición del juez, que decretó su puesta en libertad.