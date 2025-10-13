Detenido por interrumpir el tráfico de forma reiterada en la Avenida de los Castros

La Policía Local de Santander detuvo el pasado sábado a un hombre de 46 años que estaba interrumpiendo el tráfico, con el consiguiente peligro para ... los conductores y para sí mismo, colocándose en mitad de la calzada, en la Avenida de los Castros.

Los agentes llegaron al lugar de los hechos a las 20.15 horas, tras recibir el aviso. El implicado desobedeció reiteradamente las órdenes de los agentes de retirarse hacia la acera, cuando se encontraba en mitad de la calzada. Su objetivo era parar la circulación de los vehículos, creando un peligro para todos los usuarios de la vía. Varias veces consiguieron acercar a la acera a esta persona pero volvía a la carretera.

Finalmente detuvieron al ciudadano, que presentaba síntomas de embriaguez, y lo trasladaron a dependencias policiales. Se instruyeron las preceptivas diligencias judiciales por un supuesto delito de desobediencia grave a agentes de la autoridad.