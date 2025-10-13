El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El hombre se colocaba en mitad de la calzada en la Avenida de los Castros para interrumpir el tráfico.

Detenido por interrumpir el tráfico de forma reiterada en la Avenida de los Castros

El hombre, de 46 años, fue puesto a disposición judicial acusado de un delito de desobediencia grave

Blanca Carbonell

Blanca Carbonell

Santander

Lunes, 13 de octubre 2025, 14:05

La Policía Local de Santander detuvo el pasado sábado a un hombre de 46 años que estaba interrumpiendo el tráfico, con el consiguiente peligro para ... los conductores y para sí mismo, colocándose en mitad de la calzada, en la Avenida de los Castros.

