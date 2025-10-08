El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Dieciséis años y medio de prisión por violar a la hija menor de su pareja en repetidas ocasiones

El condenado, J.C.V., vecino de Santander, mostraba a la niña, de diez años, vídeos pornográficos y le pedía que se grabara desnuda

Abel Verano

Abel Verano

Santander

Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:44

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a dieciséis años y medio de prisión a un hombre, con iniciales J.C.V, vecino de Santander, ... por agredir sexualmente en repetidas ocasiones a la hija de su pareja, de diez años, tomar imágenes de las relaciones, pedirle que se grabara desnuda y mostrarle vídeos pornográficos.

