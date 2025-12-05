El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Raúl Medina, María José Sáenz de Buruaga y Sergio Silva, ayer, en el IH. Roberto Ruiz

El IH diseñará en 2026 un plan para mitigar el impacto del cambio climático en la costa cántabra

El plan, encargado por el Gobierno de Cantabria y que se desarrollará durante 2026, planteará actuaciones en las diferentes realidades del litoral de la región

José Carlos Rojo

José Carlos Rojo

Santander

Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:48

Desbordamientos de ríos, intensas lluvias que llevan a inundaciones de entornos urbanos y embates del mar que son cada vez más frecuentes... «Son todos avisos ... de que el cambio climático está ahí y de que tenemos que reaccionar antes de que sea tarde», advierte Raúl Medina, director del Instituto de Hidráulica (IH) Cantabria. «En algunos casos habrá que retroceder de aquellas zonas donde el agua puede ser peligrosa, en otros habrá que idear maneras de contener posibles problemas y en otros, habrá incluso que repensar los usos del suelo para evitar impactos», confirma el doctor en Ingeniería de Caminos. Todo ello se detallará en un estudio que el instituto prepara de cara a este 2026 para definir las medidas a adoptar en todo el litoral cantábrico.

