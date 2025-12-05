El IH diseñará en 2026 un plan para mitigar el impacto del cambio climático en la costa cántabra

Desbordamientos de ríos, intensas lluvias que llevan a inundaciones de entornos urbanos y embates del mar que son cada vez más frecuentes... «Son todos avisos ... de que el cambio climático está ahí y de que tenemos que reaccionar antes de que sea tarde», advierte Raúl Medina, director del Instituto de Hidráulica (IH) Cantabria. «En algunos casos habrá que retroceder de aquellas zonas donde el agua puede ser peligrosa, en otros habrá que idear maneras de contener posibles problemas y en otros, habrá incluso que repensar los usos del suelo para evitar impactos», confirma el doctor en Ingeniería de Caminos. Todo ello se detallará en un estudio que el instituto prepara de cara a este 2026 para definir las medidas a adoptar en todo el litoral cantábrico.

El informe, encargado por el Gobierno de Cantabria, planteará medidas concretas que podrán aplicarse en un orden prioritario. «Hay cosas que pueden empezar a hacerse para que cuando llegue 2050 y tengamos 20 centímetros más de nivel del mar, no nos sorprenda sin hacer nada». El objetivo, dice el máximo responsable del Instituto, «es poner en manos de las Administraciones, que son las que tienen que tomar las decisiones, el conocimiento necesario para que puedan tomarlas», explicó esta mañana en el marco de una visita institucional realizada por la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, a las instalaciones del IH en el Parque Cientifico y Tecnológico (Pctcan).

«Fabricar ciencia»

«La frase más bonita que he escuchado a Raúl esta mañana ha sido la de que aquí se fabrica ciencia», expresó la presidenta para ensalzar «un modelo de gestión que funciona», que cuenta con 12 millones de presupuesto anual, en su mayoría fruto de la captación internacional de fondos para el desarrollo de más de 130 proyectos cada año. «Lo que queda demostrado con esto es que no hace falta ser una región muy grande para tener impacto en el mundo», dijo Buruaga en referencia a la ingente cantidad de proyectos que el IH desarrolla en países de todo el mundo.

«Los institutos de investigación que tenemos en Cantabria son cruciales porque son elementos tractores de la economía regional», añadió la presidenta en atención a los medios después de realizar una visita a todas las instalaciones y tras mantener una reunión con los responsables del instituto, donde también estuvieron presentes el exdirector del IH, Íñigo Losada; el consejero de Educación y Universidades, Sergio Silva, y Francisco Martín, expresidente del Puerto de Santander.