Dos conductores drogados sufren un accidente, intentan huir y acaban interceptados en Santander

Dos conductores, -un hombre y una mujer de 28 y 34 años, respectivamente-, abandonaron el lugar del accidente en Santander tras chocar con otro vehículo ... y ambos arrojaron un resultado positivo en drogas.

Según informó este jueves la Policía Local en un comunicado, los dos casos ocurrieron este miércoles. El primero, sobre las 10.40 horas, tuvo lugar en la calle San Fernando, donde el hombre chocó contra otro coche provocando daños materiales. Fue entonces cuando el implicado abandonó el lugar sin facilitar datos, siendo perseguido e interceptado en la calle Castilla.

Hasta el lugar acudieron agentes de la Policía Local de Santander para formular el informe del siniestro y para realizar al fugado una prueba de sustancias psicotrópicas y/o estupefacientes, que finalmente dio positivo en THC. Como resultado, se le procedió a incoar el correspondiente expediente administrativo y su vehículo fue retirado por una grúa urbana al depósito municipal de Ojaiz.

El segundo suceso fue protagonizado por una mujer sobre las 13.10 horas de ayer cuando, en la rotonda de Valdecilla Sur, colisionó contra otro vehículo ocasionándose también daños materiales. Tras ello, la conductora abandonó la escena sin facilitar datos y fue perseguida e interceptada en la calle Emilio Díaz Caneja.

En el lugar, la Policía Local realizó el informe del siniestro y a la implicada le hicieron una prueba de drogas, dando positivo en anfetaminas. Igualmente, se le procedió el correspondiente expediente administrativo y su vehículo fue retirado por una grúa urbana al depósito municipal de Ojaiz.