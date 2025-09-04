El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Captura de la calle San Fernando, donde tuvo lugar una de las colisiones. Google Maps

Dos conductores drogados sufren un accidente, intentan huir y acaban interceptados en Santander

Ambos casos ocurrieron este miércoles en dos calles de Santander, uno en San Fernando y otro en Emilio Díaz Caneja

Lucio V. Del Campo

Lucio V. Del Campo

Santander

Jueves, 4 de septiembre 2025, 14:06

Dos conductores, -un hombre y una mujer de 28 y 34 años, respectivamente-, abandonaron el lugar del accidente en Santander tras chocar con otro vehículo ... y ambos arrojaron un resultado positivo en drogas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Agua del grifo gratis. Servicio tres euros» en un restaurante de Noja
  2. 2 Consulta a qué hora pasa La Vuelta este jueves por tu pueblo
  3. 3

    Un paciente sujeto a la cama causa el incendio de Valdecilla cuando intentaba liberarse con un mechero
  4. 4

    Una reyerta entre dos bandos, armados con «varas enormes», alarma al vecindario en El Alisal
  5. 5

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  6. 6

    Una etapa íntegra por Cantabria
  7. 7

    Las algas invasoras cubren de nuevo las playas de Noja
  8. 8

    Ryanair elimina las rutas de París, Milán, Viena y Roma en el Seve Ballesteros
  9. 9

    Asestan un machetazo en la cabeza a un hombre que les perseguía por haberle robado la cartera
  10. 10

    El Gobierno de Cantabria responde con el anuncio de tres nuevos destinos para 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Dos conductores drogados sufren un accidente, intentan huir y acaban interceptados en Santander

Dos conductores drogados sufren un accidente, intentan huir y acaban interceptados en Santander