El 'edificio de los albaneses' deja atrás su pasado okupa y recibe a sus primeros vecinos

Los vecinos de San Martín del Pino recuerdan perfectamente el «malestar» que hubo en el barrio por la imparable degradación de la parcela ubicada entre ... la Avenida de Nueva Montaña y la calle Manuel Ruiz de Quevedo. Al malestar hubo que sumar el «temor» que les producía la okupación del edificio que se encuentra en el interior de la parcela. Allí vivían albaneses que esperaban la oportunidad de colarse en un ferry en el puerto de Santander para marcharse a Inglaterra.

Además de okupas de otras nacionalidades, incluidos españoles. «Esta situación provocó cierta alarma social», reconoce Javier Gutiérrez, presidente de la Asociación de Vecinos San Martín del Pino. Atrás queda ya ese pasado okupa tras la reforma que ha ejecutado la empresa Omun, dedicada a la promoción inmobiliaria, que es la propietaria del inmueble y que ha puesto en alquiler de larga duración los pisos por 900 euros. De hecho, ya han llegado los primeros inquilinos.

Las claves Características Los pisos, que cuentan con dos habitaciones y dos baños, se alquilan para larga estancia Historia La gestión del edificio recayó en la Sareb ya que su promotora, Norcasa, quebró hace veinte años

Si uno pasea frente al edificio, verá que su imagen ha cambiado por completo. Ahora, al otro lado de las ventanas se pueden ver algunos sofás, tendales y demás mobiliario. Pero muchas otras viviendas aún están vacías. De hecho, en un portal inmobiliario, se ofertan estos pisos. «Alquiler para fijo a partir del 1 de septiembre. Disponemos de varios pisos de un edificio de obra nueva, recién terminada la obra, todo nuevo a estrenar. Cuentan con dos habitaciones y dos baños. No se admiten mascotas. Buscamos inquilino para larga estancia, por lo que se alquila sin muebles, con un armario en dormitorio principal y la cocina a medio equipar, lavaplatos, y horno a cuenta del arrendatario. Segunda mano y en buen estado», se puede leer en el mensaje de la inmobiliaria que lo gestiona. Y el precio es de 900 euros, en el que se incluye la plaza de garaje y el trastero.

La historia de este inmueble se remonta a hace dos décadas. Entonces, la promotora Norcasa construyó el inmueble, que quería destinar a viviendas. Sin embargo, la burbuja inmobiliaria frustró sus planes. La gestión del préstamo pasó a la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria) hasta marzo del año pasado, cuando cede la deuda a la empresa Omun. Entonces, la compañía solicitó la ejecución hipotecaria en el juzgado y este último sacó el bien a subasta para devolver el crédito a la empresa.

Así, lo hace por un valor de 9,37 millones de euros, aunque según el Portal de Subastas del Ministerio de Presidencia no había una puja mínima. Eso sí, los interesados tenían que hacer un depósito de 468.556 euros y cada tramo de la puja debía aumentar el valor anterior en, al menos, 187.422 euros. Sin embargo, nadie se presentó. Por ello, se dio la posibilidad al solicitante de la ejecución, es decir, de quedarse con una quita del valor real. Entonces, pasa a ser propietario del inmueble y acaba y repara lo que faltaba de la obra de reforma -se subrogaron a todas las licencias concedidas para Norcasa-. Por lo tanto, ahora Omun tiene un edificio de viviendas que puede explotar como quiera. En vista de los anuncios del portal inmobiliario, su objetivo es para alquiler fijo.

Crecimiento de la zona

El crecimiento de esta zona no solo está propiciado por el cambio de imagen de este edificio. De hecho, la propia alcaldesa de Santander, Gema Igual, dijo a principios de este año que San Martín del PIno se trataba de un barrio en «expansión». Y es que allí ha abierto un supermercado Aldi y hay un nuevo parque municipal que ronda los 4.500 metros cuadrados. «Se divide en dos zonas. La zona norte -junto al Aldi- es un espacio más natural, con senderos y con áreas de descanso, además de plantaciones», explicó la regidora cuando presentó el proyecto. En la otra parte, la zona sur, al lado de la rotonda que une las calles Hermanos Calderón y Manuel Ruiz de Quevedo, hay una zona de pump track, que es un circuito, diseñado junto a la Real Federación Española de Ciclismo, el cual se puede recorrer completamente con un monopatín o con una bicicleta.