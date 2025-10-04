El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El conocido como 'edificio de los albaneses', en la calle Manuel Ruiz de Quevedo, totalmente renovado. Javier Cotera

El 'edificio de los albaneses' deja atrás su pasado okupa y recibe a sus primeros vecinos

Tras terminar la reforma, la empresa Omun, propietaria del inmueble, pone en alquiler los pisos por 900 euros, garaje y trastero incluidos

Candela Gordovil

Candela Gordovil

Santander

Sábado, 4 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Los vecinos de San Martín del Pino recuerdan perfectamente el «malestar» que hubo en el barrio por la imparable degradación de la parcela ubicada entre ... la Avenida de Nueva Montaña y la calle Manuel Ruiz de Quevedo. Al malestar hubo que sumar el «temor» que les producía la okupación del edificio que se encuentra en el interior de la parcela. Allí vivían albaneses que esperaban la oportunidad de colarse en un ferry en el puerto de Santander para marcharse a Inglaterra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Operado en Valdecilla un niño de 4 años tras ser mordido en el cuello por un perro en Ramales
  2. 2

    Bezana repite como el municipio más rico, pero la renta se dispara en Ribamontán al Mar
  3. 3

    Perros envenenados en Islares: «Me advirtieron del peligro y cuando miré a Tommy ya no se sostenía en pie»
  4. 4

    Casi un siglo a vueltas con el estadio
  5. 5

    La nueva sede del Colegio de Enfermería de Cantabria busca «mayor cercanía con las personas»
  6. 6

    La UCO apunta a que el PSOE pagó con supuesto dinero negro a Ábalos y Koldo
  7. 7

    Los médicos cántabros se suman a la huelga nacional: «Son muchos años viendo como empeoran nuestras condiciones»
  8. 8

    Hamás acepta liberar a todos los rehenes y Trump pide a Israel que pare los bombardeos
  9. 9

    Un mirador «que vuela» sobre el río Frío para admirar Dobres y Cucayo
  10. 10

    La sede del Pctcan tropieza en la tramitación y pone en riesgo once millones de inversión en Torrelavega

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El 'edificio de los albaneses' deja atrás su pasado okupa y recibe a sus primeros vecinos

El &#039;edificio de los albaneses&#039; deja atrás su pasado okupa y recibe a sus primeros vecinos