La empresa Riu instalará 41 marquesinas en las paradas con más demanda de viajes

Las paradas con más demanda de Santander –aquellas que aún no están cubiertas– contarán próximamente con marquesinas. Será la empresa Riu quien instalará estas infraestructuras ... y quien además hará labores de saneamiento en las que así lo requieran, ya que la obra puede afectar a servicios como el drenaje del agua o las conexiones telefónicas que pasan por debajo. Así, serán en total 41 las paradas elegidas para instalar marquesinas en ellas y están repartidas por todo el municipio; tanto en el centro como en zonas del extrarradio como Peñacastillo, Monte o Cueto. La actuación se adjudicó el pasado lunes en la Junta de Gobierno Local con un plazo de ejecución de seis meses y un presupuesto de 607.027 euros.

La instalación de marquesinas es una reivindicación vecinal en muchos barrios de Santander, sobre todo en los más alejados del centro, donde es más habitual que las paradas sean un poste con información sobre las líneas que pasan por allí pero sin espacio para cubrirse cuando llueve, algo que ocurre con relativa frecuencia en Santander. Una de las calles que más beneficiada se verá por la colocación de marquersinas será Ernest Lluch, donde se instalarán siete. En el Pctcan, Corbanera, El Mazo y Ricardo López Aranda se pondrán dos y el resto estarán dispersas por diferentes zonas del municipio.

El Ayuntamiento de la capital cántabra dispone en la actualidad de 475 paradas operativas para prestar servicio a los usuarios del TUS. Del total de paradas, 335 disponen ya de marquesina y 140 no disponen de ellas de forma que, en estas últimas, la identificación de la localización de la parada se realiza mediante el poste informativo o, en última instancia, mediante el pintado sobre el firme del área de parada. El criterio principal utilizado para determinar si procede instalar una marquesina en una parada fue el número de viajeros al año que las utilizan. «Además, se aprovecharán estas obras para mejorar la accesibilidad de las paradas», aseguró el concejal de Movilidad Sostenible, Agustín Navarro, quién apuntó cuando se presentó la propuesta de adjudicación a la empresa Riu que el objetivo de instalar estas nuevas marquesinas «es optimizar el servicio de transporte público en autobús y la red de paradas para aportar comodidad y resguardo a los viajeros».

Actuaciones de saneamiento

En cuanto a las intervenciones que se desencadenarán de la instalación de las marquesinas, cambian en función de la zona y lo que haya en ese caso bajo la acera. En algunos casos habrá que reponer imbornales, colectores y tuberías del servicio de agua; en otros se reemplazará la canalización y se instalarán las arquetas de la red eléctrica; o se repondrán tuberías de telecomunicaciones de diferentes compañías; y también se reemplazará en algunas la canalización que se vea afectada del servicio de gas. Además, el servicio de Bomberos y de la red semafórica han trasladado qué canalizaciones relacionadas con su trabajo se verán afectadas para que se sustituyan.