Dos usuarias del TUS esperan su autobús en una marquesina de Casimiro Sainz. Daniel Pedriza

La empresa Riu instalará 41 marquesinas en las paradas con más demanda de viajes

La obra, adjudicada esta semana en la Junta de Gobierno Local, tiene un presupuesto de 607.027 euros y un plazo de ejecución de seis meses

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Viernes, 22 de agosto 2025, 07:12

Las paradas con más demanda de Santander –aquellas que aún no están cubiertas– contarán próximamente con marquesinas. Será la empresa Riu quien instalará estas infraestructuras ... y quien además hará labores de saneamiento en las que así lo requieran, ya que la obra puede afectar a servicios como el drenaje del agua o las conexiones telefónicas que pasan por debajo. Así, serán en total 41 las paradas elegidas para instalar marquesinas en ellas y están repartidas por todo el municipio; tanto en el centro como en zonas del extrarradio como Peñacastillo, Monte o Cueto. La actuación se adjudicó el pasado lunes en la Junta de Gobierno Local con un plazo de ejecución de seis meses y un presupuesto de 607.027 euros.

