Estudiantes cántabros secundan la huelga en apoyo al pueblo palestino La protesta se enmarca dentro de la convocatoria en varias ciudades españolas por Sindicato de Estudiantes contra la invasión israelí en Gaza

A.G Santander Jueves, 2 de octubre 2025, 12:33 | Actualizado 12:44h.

Este jueves el Sindicato de Estudiantes ha convocado una huelga general estudiantil en apoyo al pueblo palestino y ha llamado a vaciar las aulas y llenar las calles «de dignidad» con decenas de manifestaciones convocadas en distintas ciudades españolas.

En Santander, alrededor de un centenar de personas, la mayoría estudiantes, ha mostrado este mediodía su solidaridad con el pueblo palestino y denunciado el asalto de las tropas israelíes a la flotilla que se dirige a Gaza con una protesta en la plaza del Ayuntamiento. Además de varias banderas del Sindicato de Estudiantes, los manifestantes han desplegado una pancarta frente donde se puede leer «pararlo todo para parar el genocidio» junto a una bandera de palestina. Más allá de la escenificación del rechazo en esta concentración, los estudiantes cántabros que así lo han decidido no han acudido a las aulas.

«Hoy estamos dando una lección de dignidad en más de 40 ciudades del Estado contra este genocidio sionista atroz. En el movimiento estudiantil volvemos a demostrar con hechos que estamos en el lado correcto de la historia», ha reclamado uno de los representantes del Sindicato de Estudiantes en la plaza del Ayuntamiento de Santander.