Ezquiaga Arquitectura, Omicron-Amepro y Territorio y Ciudad optan a la redacción del nuevo Plan General
La previsión es tener equipo redactor a final de año con el objetivo de disponer de un nuevo planeamiento para los últimos meses de 2029
Santander
Viernes, 22 de agosto 2025, 07:15
Tres empresas optan a la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Santander, el instrumento estratégico que guiará el crecimiento urbano y ... territorial del municipio en las próximas décadas. Así lo avanza el concejal de Urbanismo, Agustín Navarro, quien recuerda que el contrato para la redacción de la revisión del plan y los trabajos complementarios cuenta con un presupuesto de 2.340.000 euros. Las empresas son Ezquiaga Arquitectura, Omicron-Amepro y Territorio y Ciudad.
Según asegura el edil, la previsión es tener equipo redactor a final de año con el objetivo de disponer de un nuevo planeamiento para los últimos meses de 2029. El nuevo PGOU se elaborará a través de un contrato de servicios que incluye la redacción del plan, la realización de estudios complementarios y el asesoramiento en la tramitación urbanística y ambiental. Se estructura en varias fases, desde el diagnóstico inicial hasta la aprobación definitiva.
La redacción se apoya en dos trabajos que se desarrollaron la pasada legislatura –cuando Cs llevaba Urbanismo– y que son la base del pliego actual: la consulta pública ciudadana realizada en 2020 y la elaboración del Modelo de Ciudad, publicado en 2023.
Entre los aspectos clave del nuevo PGOU destacan la regeneración de barrios, la protección del patrimonio natural y cultural, la optimización del uso del suelo, la integración del puerto en el entorno urbano y el impulso de una economía innovadora y circular. Además, el acceso a la vivienda y la digitalización de la gestión municipal serán pilares fundamentales.
