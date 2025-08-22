El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Vista aérea de Santander desde la calle Alta. Sane

Ezquiaga Arquitectura, Omicron-Amepro y Territorio y Ciudad optan a la redacción del nuevo Plan General

La previsión es tener equipo redactor a final de año con el objetivo de disponer de un nuevo planeamiento para los últimos meses de 2029

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Viernes, 22 de agosto 2025, 07:15

Tres empresas optan a la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Santander, el instrumento estratégico que guiará el crecimiento urbano y ... territorial del municipio en las próximas décadas. Así lo avanza el concejal de Urbanismo, Agustín Navarro, quien recuerda que el contrato para la redacción de la revisión del plan y los trabajos complementarios cuenta con un presupuesto de 2.340.000 euros. Las empresas son Ezquiaga Arquitectura, Omicron-Amepro y Territorio y Ciudad.

