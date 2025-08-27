El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El padre Mariano, con su cámara, en una de las terrazas del colegio de los Agustinos. Roberto Ruiz

Fallece el padre Mariano, 'el fotógrafo del cielo' y una institución agustina en Santander

Será velado durante este miércoles en la residencia de su congregación en la capital cántabra y mañana, jueves, se celebrará una misa funeral a las 12.30 horas en la parroquia de San Agustín

Sócrates Sánchez

Sócrates Sánchez

Santander

Miércoles, 27 de agosto 2025, 17:27

El fallecimiento del padre Mariano -Mariano Hernando- en la noche de este martes ha dejado un vacío «difícil de llenar» para todos los miembros de ... la comunidad educativa del colegio de los Agustinos de Santander, porque para su círculo más cercano hablar de este padre agustino es hacerlo de una persona que ha sido toda una «institución» y que ha formado parte de los orígenes de la primera comunidad. Prior, director o jefe de estudios han sido algunos de los cargos que ha ostentado durante sus más de 40 años como religioso en Santander, en los que ha tratado con un sinfín de generaciones: abuelos, padres, hijos y nietos.

