Fallece el padre Mariano, 'el fotógrafo del cielo' y una institución agustina en Santander

El fallecimiento del padre Mariano -Mariano Hernando- en la noche de este martes ha dejado un vacío «difícil de llenar» para todos los miembros de ... la comunidad educativa del colegio de los Agustinos de Santander, porque para su círculo más cercano hablar de este padre agustino es hacerlo de una persona que ha sido toda una «institución» y que ha formado parte de los orígenes de la primera comunidad. Prior, director o jefe de estudios han sido algunos de los cargos que ha ostentado durante sus más de 40 años como religioso en Santander, en los que ha tratado con un sinfín de generaciones: abuelos, padres, hijos y nietos.

Natural de Soria, pronto se trasladó hasta La Vid (Burgos), donde a unos pocos kilómetros comenzó como monaguillo con el padre Nemesio. Con cualidades para las clásicas y la música siempre se mostró como una persona cooperativa, colaborativa y de comunidad, según recuerdan sus allegados. Una vez ordenado, su primer destino fue Santander.

En el colegio, hizo de una necesidad lo que se convirtió en una de sus pasiones: la fotografía. Bautizado como 'el fotógrafo del cielo' inmortalizó toda clase de eventos celebrados en el centro de enseñanza. Aunque su pasión no se quedó solamente entre esas cuatro paredes. Traspasó la barrera de internet, con su galería gráfica en El Diario Montañés, y la televisión donde sus imágenes de amaneceres y cielos eran habituales en algunos programas sobre meteorología. La naturaleza siempre fue una de sus inspiraciones, «cada día el mar en Santander es un paisaje nuevo», comentaba en una entrevista para este periódico.

Pese a hacer frente a una enfermedad, a sus 84 años, nunca dejó de estar al pie del cañón y continuaba en la librería atendiendo a los chicos del centro. En sus últimos días ha estado acompañado por sus familiares y miembros de su comunidad. Durante la tarde de este miércoles todo aquel que quiera despedirse del padre Mariano podrá pasar por el velatorio en la residencia de la Comunidad de Agustinos. Su misa funeral será este jueves en la parroquia de San Agustín a las 12.30 horas.

Su relación con León XIV

El padre Mariano tuvo relación con el actual Papa León XIV, compañero agustino, quien visitó Santander en 2010 cuando ejercía como prior general de la orden y convivió con la comunidad durante dos días en las que tuvieron entrevistas personales el entonces padre Robert Francis Prevost. Asimismo, tres años después se encontraron de nuevo en Roma, con motivo de la celebración del Capítulo General, en el que se eligió a su sucesor al frente de la orden. Veinte días en los que tuvo ocasión de mantener más conversaciones privadas con León XIV.

El padre agustino Ángel Camino hace unos meses pudo compartir con León XIV la situación de Mariano y el pontífice no dudó en mandarle un mensaje de ánimo: «Sí, me acuerdo muy bien del padre Mariano Hernando y acompaño en oración».