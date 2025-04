Las ferias en El Sardinero: de la «decepción» de los vecinos a la «alegría» de los feriantes

Ha pasado poco menos de un año desde que la alcaldesa de Santander, Gema Igual, puso sobre la mesa la idea de que las ... ferias de Santiago, hasta ahora instaladas en el aparcamiento de los Campos de Sport de El Sardinero, cambiaran de ubicación. Ya entonces, la polémica envolvió las declaraciones que hizo la regidora sobre la posibilidad de trasladarlas a Rostrío -a los pocos días enfrió tal opción-. La misma polémica que nace ahora, un día después de que Igual confirmara que este año seguirán en El Sardinero. Cuestionados por El Diario Montañés, los colectivos afectados por esta decisión reconocen su «decepción», en el caso de los vecinos de la zona; y su «alegría», en el caso de los feriantes.

«Con esta situación vivimos desde hace muchos años y eso que hemos protestado», recuerda Ana Casado, una vecina de Feygon, que representa a las más de 300 personas que se ven afectadas por este problema. Lo que no entiende es por qué «todos los eventos deben celebrarse en el mismo lugar siempre». Lo dice porque entre que comienzan a instalar las ferias a mediados de julio y termina el Festival de las Naciones a mediados de septiembre, «son tres meses de ruido sin cesar». Con atracciones, casetas y circo de por medio. Cuenta que no le ha sorprendido esta decisión, aunque sí espera que esta situación cambie en «algún momento». Y es que no es la primera vez que prometen a estos vecinos que cambiarán la ubicación del recinto. «Si dicen que se decidirá antes de que acabe esta legislatura, esperemos que así sea. Pero también lo dijeron el año pasado y el anterior. Son muchos años y mucho ruido el que soportamos».

De hecho, fue el último compromiso electoral que Igual adquirió con ellos. Y, según explicó el martes, así lo cumplirá antes de 2027. «Por supuesto que las ferias van a ser en el mismo sitio y por supuesto también que antes de que acabe la legislatura tendremos otro lugar», matizó la alcaldesa. Los afectados creen que «nunca» van a poder acostumbrarse a esta problemática. «Para los que viven en las torres más cercanas es como si tuvieran una discoteca dentro de casa», añade Casado, que también lamenta la falta de aparcamientos que hay en este punto de la ciudad.

Las frases Vecina «No entiendo por qué todos los eventos deben celebrarse en el mismo lugar siempre» Feriante «No hay lugar en España en el que una cita como las ferias se organice en un sitio tan bueno»

Una situación que se traduce en el «deterioro» de toda esta zona. Lo dicen otros vecinos que prefieren no decir su nombre pero que llevan años «protestando» por esta situación. «El uso excesivo que se da a este espacio termina pasando factura. No hay más que ver el aspecto de los jardines, de la plaza Rubén Darío -muy cerca del aparcamiento- y del propio parking», apuntan. «Nos parece todo una contradicción. En una fecha en la que hay máxima afluencia de vehículos que quieren ocupar ese aparcamiento para poder ir a la playa y no pueden hacerlo. No tiene ningún sentido».

Este grupo de afectados reconoce estar «decepcionado e indignado» al sentir que cada año les toman el pelo. Incluso recuerdan que hace tiempo, una vecina, «harta del ruido insoportable», decidió llevar el asunto a los tribunales. Pero como no consiguió nada, desistió y tiró la toalla.

La otra cara de la moneda

El pasado verano, los feriantes recibieron el anuncio de la alcaldesa como un «jarro de agua fría». Ayer, la reacción era totalmente diferente. Alejandro Cantero, que trabaja en las atracciones de Santander, ya conocía la noticia cuando atendió la llamada de este periódico. «Es una alegría para nosotros. Ya lo dijimos. El Sardinero es el lugar idóneo. Las ferias se encuentran en la misma ciudad. Es cruzar el túnel de Tetuán y la gente ya llega a las atracciones. No hay lugar en España en el que una cita como las ferias se organice en un sito tan bueno», reconoce.

Aun así, entiende que si la posición del equipo de gobierno es cambiar finalmente su ubicación, tal y como se comprometió con los vecinos, lo asumirán. «Si es por el bien común de la ciudad claramente aceptaremos la situación». A su juicio, la opción de Las Llamas no es «mala», pero cree que supondría una inversión «muy elevada». Y es que el pasado agosto, en el Pleno del Ayuntamiento de Santander, se apuntó a este parque como el futuro emplazamiento de las ferias. Incluso se habló de aprovechar la ampliación del parque para construir el recinto ferial. También en esas mismas fechas, la regidora contempló la idea de Rostrío como un posible emplazamiento.

Una idea que no convenció a los trabajadores, que entonces recordaron el desastre que supuso para ellos ubicar allí las ferias. Días después, la propia regidora reconoció que ese lugar presentaba problemas en los accesos. Ahora, la postura de Igual es más cauta. «Para cambiar el lugar de las ferias, que se celebran en julio, se necesita tiempo y antelación para tener el recinto perfilado y preparado, con tomas de tierra, saneamientos e instalaciones», explicó el martes.