Fue, sin duda, el novillero más destacado del final de curso 2024 y, además, tiene vinculación cántabra tras su debut en Rasines. Iker Fernández, 'El ... Mene' (Zaragoza, 6 de octubre de 2004), llega a Cuatro Caminos como uno de los garantes del futuro y con una idea de la tauromaquia y del toreo dominados por la pureza.

–Aragonés, con nombre en euskera y de estirpe de toreros. ¿De dónde viene el apodo de 'El Mene'?

–Pues viene de mi saga. No sé, viene de un mote de un pueblo, de Calatayud, pero no sé a qué se querían referir. Viene de muchos antepasados, ni yo ni mi padre tenemos esa información

–Su padre fue primero novillero y luego banderillero.

–Sí, fue banderillero y fue cinco años con Morenito Aranda cuando este toreaba mucho y estaba en su mejor época, muy arriba.

–¿Cuál es el mejor consejo que le han dado tanto su padre como su abuelo?

–Lo que más me han repetido es que si estamos aquí es por algo, no es para perder el tiempo. Entonces eso es lo que me ha ayudado cada tarde para tirar hacia adelante.

–Usted nació en Zaragoza, empezó en la escuela de la capital maña, pero con los años se fue a Salamanca. ¿Qué le llevó a dar ese paso?

–Yo soy de Zaragoza, nací en Zaragoza, ahí me inicié, pero decidí venirme con 15 años a Salamanca. El darme cuenta que yo quería ser torero de verdad y ahí en Zaragoza, por ejemplo, por diferentes motivos, en esa época no lo podía hacer. Entonces decidí venirme a la que para mí era la mejor escuela.

Ampliar Novillada de fuste para la apertura La novillada que abre la Feria de Santiago llega desde tierras de Huelva y lleva el hierro de El Parralejo, de puro encaste Jandilla y una ganadería que durante años ha ocupado puestos de privilegio en las ferias.

–Usted debutó en Cantabria, en la plaza de Rasines. ¿Cómo recuerda aquella tarde?

–Debuté, pero sin muerte y al día siguiente debutaba de luces. Estuvo muy bien, recuerdo a la gente con mucho cariño y muy acogedora, la verdad.

–¿Cómo es torear en esa plaza tan peculiar?

–Bueno, cuando eres novillero te adaptas a todo. Todo te parece grande, todo te parece bonito y la verdad que siempre las primeras veces son especiales.

–Y el estreno con caballos fue en otra plaza atípica y llena de sabor, como la de Ciudad Rodrigo.

–Es una plaza emblemática y con un ambiente parecido al de San Fermín. La gente que va allí, sus fiestas, la semana que pasan... viven todo el mundo alrededor del Toro, ¿no? Yo creo que es un pueblo en el que tenían que fijarse muchas plazas de toros y muchas aficiones.

–A usted le apodan 'El Mene', un apodo de saga familiar, pero después del final de temporada del año pasado, en el que ganó el Alfarero de Oro de Villaseca de la Sagra, la Vid de Oro de Arganda del Rey y el circuito de novilladas de Castilla y León igual hay que poner un 'huracán' antes de 'Mene'.

–La verdad que a principio de temporada no tenía nada de nada, llegó Villaseca, me avisaron el día de antes, y surgió la magia. Luego llega Arganda la semana siguiente y otra vez volvió a brotar. Eso ha hecho que esta temporada pueda estar en plazas muy importantes.

–¿Cómo está siendo hasta ahora el año 2025?

–Ha habido una racha regular. Ha habido días en los que no he estado acoplado y ha habido días que nos han embestido los novillos, por lo que no ha podido sonar un triunfo grande más que el de Valencia. Fue una tarde muy importante, pero a partir de ahí he cogido una rachilla mala, pero estoy bien. Hay que darle la vuelta a la moneda.

–¿Qué destacaría de su concepto del toreo?

–Lo que más escasea, que es la pureza y lo clásico. Es muy difícil torear con tanta pureza y buscar ese concepto, es un toreo más difícil que otros. Para mí es lo más difícil.

–Joven novillero triunfador ¿entienden su profesión sus amigos de fuera del entorno del toro?

–Desde luego. Si son mis amigos es porque les gustan los toros y me respetan. Siempre me intento juntar con gente que me apoya y la verdad que el entorno mío de fuera siempre me está apoyando y siempre viene a alguna novillada.

–Torea por la mañana en Mont-de-Marsan y por la tarde en Santander. Tendrán el viaje calculado al milímetro...

–Toreo a las once de la mañana y toreo el segundo y el quinto novillos. En cuanto podamos saldremos de viaje. Espero que todo salga bien y pueda triunfar en los dos sitios.