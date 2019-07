La noche de un verano santanderino Imagen de archivo de los fuegos por los Santos Mártires del año pasado. / Roberto Ruiz El Sardinero será el escenario de los fuegos artificiales a partir de las 23.00 horas ÁLVARO MACHÍN SANTANDER. Miércoles, 24 julio 2019, 07:29

Lo primero que hay que decir en una previa de la noche de los fuegos artificiales es que, si hace bueno, estará abarrotado, será casi imposible encontrar sitio para aparcar y si uno quiere coger el autobús con el tiempo justo para llegar es posible que no llegue a tiempo (aunque en esta página se explican los refuerzos en los transportes públicos municipales). No se trata de desanimar a nadie -todo lo contrario-, pero la advertencia es necesaria porque todos los años hay gente que escucha los cohetes desde el coche o que se ha quedado tirada en una parada de bus. Por lo demás, la víspera de Santiago en El Sardinero es, de largo, la gran noche de todo verano santanderino. Aunque lo mejor es acudir con tiempo, la hora fijada para lanzar hoy los fuegos es las once de la noche.

La ficha técnica de la gran cita de la Semana Grande incluiría que los fuegos durarán exactamente 18 minutos, que se lanzarán desde una zona acotada (instalada junto al Cormorán) y que correrán a cargo de la empresa pirotécnica Ricasa. «Presentará -según explican desde el Ayuntamiento- sus nuevos efectos pirotécnicos y gama cromática». Se trata, dicen en el Consistorio, de un espectáculo de fuegos aéreos y acuáticos sobre el mar, «denominado 'Castillo Fuegos Artificiales Pyrodigital'». En este sentido, explican que reúne efectos novedosos «como las pirámides externas e internas, el abanico extendido y cerrado o el triple efecto de los fuegos pyrodygitales, que consiste en la apertura de un círculo exterior sonoro acompañado por un círculo interior lumínico y efecto parpadeante en su acción central». Un espectáculo que lleva aparejado un montaje que se instalará desde por la mañana.

Refuerzo en los autobuses La recomendación es, como cada año, no mover el coche. Por eso se han reforzado los transportes públicos. Desde Adarzo (dirección Valdenoja) habrá autobuses con una frecuencia de entre 1 y 9 minutos desde las 21.00 a las 23.24 horas. Entre las 23.24 y las 00.44 horas, la frecuencia será de 10 a 15 minutos. El último servicio saldrá a la 01.15 de Adarzo, pasando a las 01.29 horas por Valdecilla. De Corbán a El Sardinero, pasando por Valdecilla, se mantendrá el servicio oficial nocturno. En dirección centro, tomando como referencia la plaza de Italia, la línea tendrá servicio entre las 21.40 y las 03.04 horas, con una frecuencia de 2 a 18 minutos. Su último servicio saldrá a las 03.04 del intercambiador de El Sardinero y pasará a las 03.09 horas por la plaza de Italia. No obstante, como los autobuses en las horas clave también se llenarán, la mejor recomendación es acudir con tiempo de sobra.

Los fuegos no vienen solos. Cuando acaben, está prevista la actuación de la Orquesta Malassia en la avenida del Stadium (a partir de las 23.30 horas). Y, algo más lejos, en las casetas taurinas de la Plaza de México, se cantará la Salve Rociera. Además, para muchos es tradición compaginar la cita de estruendos en el cielo con la visita a las ferias (con horario ampliado al ser víspera de fiesta). Incluso, los que lleguen con tiempo, pueden acudir al Parque de Mesones para la función del Circo Quimera (es a las siete de la tarde). Allí, justo al lado, están las casetas de una de las zonas de la Feria de Día que esta noche vivirán su gran momento de la Semana Grande.

Ubicaciones

¿Los mejores lugares para ver los fuegos? La tradición dice que es noche de llenarse los pies de arena (y hasta de bañarse). O sea, que el sitio más típico es la misma playa (en este caso la Segunda de El Sardinero). Pero hay otros puntos con buenas vistas. Piquío, por supuesto, y todo el frontal del paseo pegado a la playa. También, en la distancia, están los que optan por buscar altura en la senda camino de Mataleñas orientada a El Sardinero y otro punto lejano -pero que también ofrece buenas vistas- es el esquinazo del fondo en el aparcamiento de El Camello (la foto que ilustra esta página lo demuestra). Habrá -siempre los hay- afortunados que se embarquen para tener panorámica desde el mar con una estampa ideal de la costa. Los barcos se verán bien con la propia luz que desprendan los fuegos artificiales.

Y, más allá de recomendaciones y datos, algo de esencia santanderina. Porque la noche de los cohetes -habrá otra el sábado, pero en el centro de la ciudad- está de lleno en el álbum de fotos y recuerdos de un verano en Santander. Incluso, por generaciones. La visita, primero, en familia y, con los años, en compañía de la pandilla de amigos (y, más tarde, con los hijos). «La noche de las primeras veces», decribía hace poco para este periódico la actriz Marta Hazas. Y algo de eso hay en la noche de los fuegos.