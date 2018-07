El plantón de Guetta

Incredulidad, frustración, indignación... La espantada de David Guetta dejó un reguero de sensaciones entre los 10.000 asistentes a la Campa de La Magdalena, que no se querían/podían creer lo que empezaban a leer por internet y redes sociales como hirientes dardos, que el famoso dj francés no iba hacer acto presencia en Santander, que le esperaba con todo el aforo vendido. La fiesta del sábado noche se convirtió en funeral. Los rumores fueron tomando cuerpo durante la actuación de Sylvain Armand y la noticia empezó a correr como la pólvora por un recinto abarrotado a la espera de una confirmación oficial que llegó alrededor de las 00.30 horas, una hora después de la hora prevista para el inicio del show de la estrella internacional parisina. Fue la seguridad privada y la policía quienes certificaron en ese intervalo lo que la organización de 'Los Conciertos de La Campa' aún no había hecho. Con sus palabras y con sus acciones, ya que retiraron de forma prematura todas las vallas de la parte posterior del recinto para facilitar la salida de los espectadores, que se iba a producir mucho antes de lo previsto.

Las caras de los presentes mutaron de la expectación a la desilusión y viraron hacia el enfado ante la falta de explicaciones de una organización que dejó en el aire muchas respuestas sin resolver que alimentaron todo tipo de rumores, los principales referidos a por qué no anunciaron antes una cancelación que ya conocían debido a los (supuestos) problemas técnicos en el avión del disc-jockey, que le impidieron viajar desde Moscú hasta la capital cántabra, separadas por cuatro horas de vuelo.

Este domingo al mediodía, la producción capitaneada por Javier Palacios, que ha organizado por primera vez los conciertos de la Semana Grande en la Campa de la Magdalena, explicaba que estuvieron trabajando «hasta el último momento para garantizar la presencia del artista» y que la cancelación unilateral del espectáculo por parte de Guetta no se convirtió en oficial hasta las 22.00 horas. Y que a partir de ahí pusieron en marcha el protocolo necesario en este tipo de casos, que exige «esperar hasta la hora de la actuación, en este caso las 23.30 horas, para que la autoridad competente declare la incomparecencia del artista».

Después del 'gatillazo' de Enrique Iglesias, un año después ha llegado el plantón de Guetta, que muchos dudan que se atreva a realizar en otros puntos del planeta con más nombre y discotecas de glamour que Santander. Por fortuna, no se produjeron incidentes más allá de las lógicas quejas y el público fue abandonando escalonada y pacíficamente la península de La Magdalena más preocupados por saber cómo podían recuperar el dinero de las entradas que de llorar la ausencia de un músico que pedía perdón a través de un frío vídeo de 20 segundos grabado a 4.000 kilómetros de distancia. «Lo siento, Santander. No puedo estar con vosotros esta noche debido a un problema con el avión. Estoy tratando de volver lo más pronto posible para hacer esta fiesta», anunciaba Guetta en castellano delante de tres relojes que marcaban las horas de Moscú, Munich y Tokio. Atrás habían quedado las colas para entrar al recinto, los gastos en las barras y 'foodtrucks' y los viajes de quienes habían venido desde otros puntos de España y de Europa para ver al que está considerado como uno de los mejores dj del planeta. Inversiones éstas sin devolución alguna.

Guetta es el máximo responsable del plantón, y tanto la organización como el Ayuntamiento valoran emprender acciones legales ante la incomparecencia del artista. Pero la productora responsable de los conciertos de la Campa, con notable experiencia en estas lides musicales, debe ampliar sus explicaciones, a los aficionados y a los patrocinadores, dar a conocer con detalle la intrahistoria de lo sucedido en la tarde-noche del sábado (los rumores sobre la cancelación sobrevolaron el entorno horas antes de abrirse las puertas) si quiere limpiar su imagen y su credibilidad, seriamente dañadas.