Antonio Miura tiene una voz recia, como corresponde al ganadero de una estirpe de toros legendaria cuyo nombre ha trascendido en la cultura popular. Esta ... tarde, sus toros vuelven a Cuatro Caminos tras dos décadas de ausencia.

-Vuelve a Santander 21 años después de su última presencia. ¿Cómo es la corrida que viene a Cuatro Caminos?

-Es una corrida muy bonita, muy variada de pelo. Hay dos toros colorados, después hay un toro cárdeno claro, otros dos toros cárdeno girón. Y ya después los otros que son negros. Variada de pelo va, por lo menos. Luego a ver cómo sale, lo importante es que salga la cosa bien y los aficionados, que son los que pagan la entrada, salgan satisfechos. Al mismo tiempo también, como siempre, queremos que los toreros también puedan triunfar, cortarle la oreja a los toros y que haya un poco de todo, como en botica, porque también hay aficionados que van a la plaza y quieren ver el toro nuestro dificultoso.

-Hay un tipo de toro que les gusta más a los toreros, otro tipo de toro que les gusta más a los aficionados. ¿Cómo es el toro ideal de Miura en la plaza para usted?

-Como a todo ganadero, el toro que a mí me gusta es el toro bravo. Que sea bravo en el caballo y después que sea un toro bueno para torearlo, que tenga fiesta, que tenga transmisión. Y al mismo tiempo que el torero no se ponga de cualquier forma: como no esté bien colocado y le haga las cosas bien, el toro se lo va a decir porque lo va a notar. Aunque parezca lo contrario, no es un toro de brusquedad, es un toro de toques con la muleta suaves.

-Para que el toro salga así en la plaza, hay que darles forma en la finca. ¿Qué líneas rojas se marcan en los tentaderos?

-Esto es como un examen, cuando tú te vas a examinar y tienes una serie de materias, las tienes que ir aprobando todas. Si no apruebas una te van a catear. Esto es exactamente igual. Oye cuando sale el caballo y después la muleta. Si es muy bravo en el caballo y después en la muleta no es como debe de ser, no aprueba. Y si en el caballo es muy blando y muy manso, aunque sea extraordinario para torearlo, tampoco. El caballo es muy importante, yo creo que es la base, aunque desgraciadamente está en un segundo plano incluso para los aficionados.

-¿Y qué cualidades tiene que tener un matador de toros para entender bien los toros de Miura?

-Fundamentalmente estar toreado, eso es importante. Y después que las cuadrillas hagan la lidia bien hecha, dando los menos capotazos posibles al toro, no abusar, porque después para la muleta lo puede acusar. Como siempre se ha hecho y se ha hablado de la lidia de los toros. Antiguamente siempre se hablaba de los toros que han tenido buena lidia y a los que han dado mala lidia.

-De todas las dificultades que tiene criar un toro bravo y el campo en general, ¿para ustedes la más complicada es la consanguinidad?

-No, ese es un problema que no tenemos. Cuando la Unión de Criadores de Toros de Lidia hizo unos estudios de consanguinidad en las ganaderías, la nuestra es la que tiene menos consanguinidad. Yo me acuerdo que mi padre, hace muchísimos años, cuando vino un señor de genética a la ganadería por la variedad de pelo, le preguntó por el problema de consanguinidad que podía tener, porque ya era más reducida, y le dijo que lo que tenía es que se habían fijado los caracteres de tal forma que ya ese problema no iba a tenerlo.

-Si tuviera que ponerle una nota del 1 al 10 a la situación actual de su ganadería, ¿cuál sería?

-Eso según cuando me lo pregunte. Después de Sevilla, donde la cosa salió bien, después de Inca, donde aquello fue un espectáculo como estaba la plaza, también. Cuando se termine la temporada es cuando hace uno el resumen de cómo ha salido. El año pasado fue bien, una temporada buena; pues este año a esperar que terminemos con lo que nos queda.

-Han pasado cinco años ya desde 2020 y la pandemia. ¿Se ha recuperado el campo bravo de los problemas de aquel año?

-Si, ya está recuperado, porque entonces quedaban allí muchos cinqueños y después ya no se podían lidiar. Las calles fueron un alivio para los ganaderos, había muchos toros que no tenían salida en años posteriores y fueron para las calles. Actualmente creo que eso ya está regularizado.