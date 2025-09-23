Finalizan los trabajos para la conservación de arroyos en Santander

C.G. Martes, 23 de septiembre 2025, 20:53 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Santander y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) finalizan los trabajos para la recuperación y mantenimiento de los cauces de dominio público en el municipio que se iniciaron en agosto. La zona del Canal de Raos ha sido la última donde se han llevado a cabo las actuaciones enmarcadas en el plan coordinado entre ambas administraciones. A través de él, también se han desarrollado intervenciones en los arroyos de La Tejona, Irma o de Otero y La Regata, que suman una longitud de 5.677 metros y representan una inversión total de 95.327 euros, contribuyendo a la mejora del estado ambiental y a la reducción del riesgo de inundaciones en diversas zonas del municipio.

La concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, explica que los trabajos han permitido adecuar las condiciones de los cauces, eliminar la vegetación invasiva o descontrolada, retirar residuos, y preservar el flujo natural del agua. Con ello, además de incidir en la adecuación y cuidado de las zonas afectadas, se busca prevenir el riesgo de inundaciones en caso de pequeñas avenidas, y se da respuesta a las peticiones vecinales que habían planteado la necesidad de llevar a cabo estas acciones.

Estos trabajos son fruto de un convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la Confederación, que incluye un mantenimiento que se desarrollará a lo largo de cuatro años. Los trabajos en sí han sido ejecutados por la CHC y el convenio también delimita el marco de financiación de acuerdo a la distribución de las competencias que tienen ambos sobre los referidos cauces.