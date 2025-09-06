El fondo de inversión que iba a construir viviendas de lujo en Menéndez Pelayo vende el proyecto

El fondo de inversión madrileño que adquirió el terreno en el que se encuentra ubicada la Clínica Cotero en Menéndez Pelayo –cerrada desde 2016– ha ... vendido la parcela y el proyecto para construir cinco viviendas de lujo. Según ha podido saber El Diario Montañés, renuncia a esta actuación ante la falta de agilidad de licencias que, en este caso, requería del Ayuntamiento de Santander. Por lo tanto, el Grupo Sidecan (Soluciones Integrales de Cantabria) ha adquirido tanto el plan como el terreno y su idea es empezar a trabajar en las tareas de demolición este mismo mes de septiembre.

El proyecto con el que se ha hecho ahora la promotora y constructora cántabra reconvertirá la clínica en cinco viviendas de lujo, que tendrán unas dimensiones de entre 100 y 180 metros cuadrados. Tal y como ya avanzó este periódico hace unos meses, el precio partirá de los 790.000 euros.

Plazos Sidecan pretende empezar a trabajar en las tareas de demolición del edificio este mes de septiembre

Viviendas de lujo Serán cinco pisos de entre 100 y 180 metros cuadrados con un precio de partida de 790.000 euros

El edificio de la Clínica Cotero del paseo de Menéndez Pelayo, también conocido como Instituto Cántabro de Oftalmología, llama la atención por su estructura con tejado a dos aguas y amplios ventanales al frente. Su construcción data de 1994 y estuvo abierto hasta junio de 2016, hace ya nueve años. Su aspecto a día de hoy desluce una parte de esta céntrica zona de la capital cántabra.

Y es que el inmueble está deteriorado, con grafitis, humedades y basura acumulada en el exterior del edificio. Una situación que, con el inminente inicio de los trabajos de demolición, cambiará pronto. Tras su cierre, este edificio pasó a pertenecer al Banco Santander, que lo vendió a principios del año pasado para poner en marcha la promoción de viviendas. A día de hoy, la Clínica Cotero tiene una consulta oftalmológica operativa en el Paseo Pereda.

Otras promociones

El Grupo Sidecan ya conoce Menéndez Pelayo, una zona en auge con varias promociones de viviendas a punto de terminar o en obras. De hecho, esta constructora y promotora solicitó en 2019 la licencia municipal para reformar la finca Villa Conchita, en el número 79 del paseo. Tras esperar cinco años para poder empezar con los trabajos, lo hicieron a principio de 2024 con la idea de convertir esta mansión de Santander en seis viviendas de lujo, de las cuales dos serán dúplex. La reforma, cuya restauración ha proyectado Estudio Pereda Arquitectos, cuenta con una inversión privada de casi 3,9 millones de euros y ya está ejecutado «al 80%», explican desde Sidecan. Además, tienen la idea de poder entregar las viviendas antes de que termine el año, previsiblemente en diciembre.

Hay que recordar que esta casona, cerrada desde hace más de dos décadas, es un edificio protegido que fue construido entre finales del siglo XIX y principios del XX por una familia de raíces cubanas que se dedicaba a la industria de la madera. Precisamente por tratarse de un edificio protegido, los promotores han tenido que respetar sus fachadas durante la ejecución de las obras, que aún no han concluido y ahora se centran en las labores de los exteriores del inmueble.