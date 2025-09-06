El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El edificio de la Clínica Cotero, situado en Menéndez Pelayo, donde se construirán cinco viviendas de lujo. Juanjo Santamaría

El fondo de inversión que iba a construir viviendas de lujo en Menéndez Pelayo vende el proyecto

El Grupo Sidecan está ahora al frente de la actuación tras la marcha del anterior promotor por la falta de «agilidad» municipal con las licencias

Candela Gordovil

Candela Gordovil

Santander

Sábado, 6 de septiembre 2025, 07:26

El fondo de inversión madrileño que adquirió el terreno en el que se encuentra ubicada la Clínica Cotero en Menéndez Pelayo –cerrada desde 2016– ha ... vendido la parcela y el proyecto para construir cinco viviendas de lujo. Según ha podido saber El Diario Montañés, renuncia a esta actuación ante la falta de agilidad de licencias que, en este caso, requería del Ayuntamiento de Santander. Por lo tanto, el Grupo Sidecan (Soluciones Integrales de Cantabria) ha adquirido tanto el plan como el terreno y su idea es empezar a trabajar en las tareas de demolición este mismo mes de septiembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Educación y sindicatos, incapaces de cerrar un acuerdo, llevan la huelga al inicio de curso
  2. 2

    Cantabria vivirá un fin de semana a más de 30 grados
  3. 3

    El Ministerio concreta las expropiaciones para las obras de las carreteras nacionales de acceso a Santander
  4. 4

    Detenido por «abrir la cabeza» con un palo a un conocido «por una discusión monetaria»
  5. 5

    Los tutores no serán servicios mínimos en la huelga de Educación
  6. 6

    La inminente finalización del contrato impide al Gobierno de Cantabria sancionar a Ryanair
  7. 7

    Cacerolada contra el equipo de Israel en Cabezón
  8. 8 La periodista que comió con Mazón habla por primera vez del día de la dana: «He vivido sometida a una presión insoportable»
  9. 9

    Milagro en Lisboa: el padre del niño alemán del funicular al que dieron por muerto está hospitalizado
  10. 10

    Los surfistas rescatan a un bañista con síntomas de ahogamiento en Loredo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El fondo de inversión que iba a construir viviendas de lujo en Menéndez Pelayo vende el proyecto

El fondo de inversión que iba a construir viviendas de lujo en Menéndez Pelayo vende el proyecto