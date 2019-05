Una fuga de agua obliga a cerrar las aulas de infantil en los colegios Cisneros y Mendoza Colegios afectados por la inundación. La avería, detectada en un cuarto de baño, afecta a los dos centros, que comparten recinto en el centro de Santander MARIÑA ÁLVAREZ Santander Lunes, 20 mayo 2019, 09:35

Una avería en un cuarto de baño ha inundado los colegios Cisneros y Mendoza, que comparten recinto en el centro de Santander, un incidente imprevisto que ha obligado a tomar una decisión poco antes de la apertura de las puertas este lunes por la mañana. No habrá clase en las aulas de Educación Infantil, situadas en la planta baja, y también se cancela el comedor, que se ubica en un sótano.

Los responsables de los colegios han avisado a las familias de esta vicisitud, que es posible que se hubiera producido durante el fin de semana. A pesar de la cancelación de las clases en la planta más afectada por esta inundación, el colegio ofrece a las familias la posibilidad de acoger a los niños si no tienen otra opción, reorganizando la actividad escolar de hoy para no dejar desatendidos a estos niños si no pueden quedarse en casa, unos 150. Desde el colegio Cisneros confían en que esta avería quede reparada a lo largo de la mañana para que la situación vuelva a la normalidad cuanto antes.