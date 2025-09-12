El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los contenedores neumáticos de la calle Atilano Rodríguez, al lado de la calle Antonio López, ayer, llenos de basura. Roberto Ruiz
Santander

El funcionamiento de los contenedores neumáticos «harta» a los vecinos: «Cada vez va a peor»

El Ayuntamiento de Santander explica que hay una avería en la maquinaria de aspiración en la zona de Castilla-Hermida y se ha puesto en marcha un plan especial hasta que se solucione

Candela Gordovil

Candela Gordovil

Santander

Viernes, 12 de septiembre 2025, 07:20

María Ángeles lleva varios días sin tirar la basura en los contenedores neumáticos que tiene al lado de casa. Vive en la calle Marqués ... de la Hermida y se desplaza hasta la calle Ruiz de Alda –la parte más cercana a la calle Castilla– ya que allí la recogida neumática «funciona mejor últimamente». Prueba de ello es que son «de los pocos depósitos» de la zona que no están a «rebosar de basura. Es muy desagradable y cada vez va a peor». Y es que este tipo de contenedores, presentes especialmente en este barrio de Santander, fallan frecuentemente. Y desde hace tiempo. Una situación que provoca «malos olores», ya que la basura sobresale y se acumula en la acera. Además del «hartazgo» vecinal.

