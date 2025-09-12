El funcionamiento de los contenedores neumáticos «harta» a los vecinos: «Cada vez va a peor»

María Ángeles lleva varios días sin tirar la basura en los contenedores neumáticos que tiene al lado de casa. Vive en la calle Marqués ... de la Hermida y se desplaza hasta la calle Ruiz de Alda –la parte más cercana a la calle Castilla– ya que allí la recogida neumática «funciona mejor últimamente». Prueba de ello es que son «de los pocos depósitos» de la zona que no están a «rebosar de basura. Es muy desagradable y cada vez va a peor». Y es que este tipo de contenedores, presentes especialmente en este barrio de Santander, fallan frecuentemente. Y desde hace tiempo. Una situación que provoca «malos olores», ya que la basura sobresale y se acumula en la acera. Además del «hartazgo» vecinal.

Por su parte, el Ayuntamiento de Santander reconoce que se ha producido una avería en uno de los cuatro turbos que integran la maquinaria de aspiración de los contenedores neumáticos de esta zona. «Esto provoca problemas de caudal de succión suficiente en los finales de línea de las calles afectadas». Por eso, además de realizar recogidas manuales, están llevando a cabo un plan especial de actuación, que incluye la calle Alta e Isaac Peral.

Basura acumulada en la acera Calle Marqués de la Hermida

Ampliar Una chica deposita, ayer a las 11.30 horas, una bolsa de basura en los contenedores neumáticos de la calle Marqués de la Hermida 14, que están hasta arriba de bolsas debido a una avería en la maquina de aspiración. Roberto Ruiz

Suciedad Calle Alta

Ampliar La situación respecto a la recogida neumática de basura se repite en la calle Alta, donde también se acumula basura al lado de los contenedores. Ayer a las 13.15 horas. DM

Malos olores Calle Antonio López

Ampliar En la calle Antonio López también se acumulan las bolsas de basura junto a este tipo de contenedores subterráneos, lo que, según los propios vecinos, provoca suciedad y malos olores. Ayer a las 11.45 horas. Roberto Ruiz

La imagen respecto a la basura es muy similar en todo Castilla-Hermida. En la intersección entre la calle Atilano Rodríguez, y la calle Antonio López, las bolsas y los papeles se acumularon en la acera desde ayer por la mañana. Un poco más adelante, ya en Antonio López, lo mismo. La situación se agrava más al llegar a los contenedores que están ubicados frente a la sede de la Consejería de Salud, donde se podían contar más de veinte bolsas con residuos fuera de los depósitos. «Vamos a registrar un escrito insistiendo en lo que creemos que es necesario para que esta situación cambie», comenta Juanjo de la Torre, presidente de la Asociación de Vecinos Los Arenales de Castilla Hermida.

A su juicio, la solución pasaría por la modernización de los contenedores actuales, ya que algunos tienen más de quince años. «Hay que adaptar las carencias. El problema que tenemos actualmente es la falta de mantenimiento». Además, cree que es importante que se hagan campañas de concienciación. «Nos gustaría que cambiaran los buzones neumáticos para el vidrio y que pusieran iglúes. Ahora siempre quedan restos y provocan malos olores. La otra opción es más limpia», añade el representante vecinal.

En la calle Alta también sufren las consecuencias del «mal funcionamiento» de este tipo de contenedores. «Ahora están poniendo más cuidado en recoger toda la basura que se acumulaba junto a los depósitos porque ha habido muchas quejas. Pero estaban hasta arriba. Y los residuos que hay dentro de los contenedores subterráneos debe llevar ahí meses, por el olor... Pero en agosto ha sido peor. Parecía que había una huelga de basuras », comentaba un grupo de vecinos que paseaba ayer cerca de los contenedores que hay al lado del Parlamento de Cantabria. Aunque pasadas las once de la mañana aún no había tanta basura acumulada, al mediodía ya estaban todas las bolsas por el suelo.

La versión del Ayuntamiento

Desde el equipo de gobierno del PP «lamentan las molestias» y explican que la reparación de la avería «requiere sustituir la transmisión del motor y su posterior alineado con el eje. La empresa que gestiona el servicio, Prezero, se ha dirigido al proveedor y gestiona los trámites necesarios para reparar la avería». Mientras tanto, además de realizar recogidas manuales en las zonas afectadas, «se ha dado prioridad para actuar en ellas mediante un plan de actuación». Este plan incluye las siguientes medidas: en el turno de mañana –de 06.00 a 12 horas–, se trabaja con un recolector de carga trasera para recoger los residuos depositados en los buzones de recogida neumática para la zona de Castilla-Hermida. En el turno de tarde –de 14.00 a 20 horas–, además el recolector, también se añade un vehículo 'minibenne', que compacta la recogida de los residuos depositados en los buzones de la zona de la calle Alta e Isaac Peral.

Fuentes municipales matizan que se han dado «instrucciones para reorganizar algún servicio estival con el fin de asignar personal que pueda recoger las acumulaciones depositadas en los entornos de los buzones en la franja horaria comprendida entre ambos turnos, es decir, de 12.00 a 14.00 horas».