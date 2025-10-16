El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las terrazas del Pasadizo Zorrilla, en el centro de Santander,llenas de gente. Roberto Ruiz

Los hosteleros: «La reducción del horario es bastante drástica. El sector está disgustado»

La Asociación de Hostelería convoca hoy a los socios que se verían «afectados» por la nueva ordenanza para abordar su postura

Candela Gordovil

Candela Gordovil

Santander

Jueves, 16 de octubre 2025, 02:00

Comenta

En la Asociación de Hostelería de Cantabria sabían que la nueva ordenanza de terrazas que presentó el martes la alcaldesa de Santander, Gema Igual, iba ... a limitar el horario de estos espacios en la capital cántabra. Pero no se imaginaban «una reducción tan drástica», reconoce su presidente, Eduardo Lamadrid. «El sector está disgustado. Este es un tema que preocupa mucho a los hosteleros, que es la gente a la que tenemos que defender. Sabíamos que iba a haber una nueva regulación, pero no creemos que la limitación deba ser así de fuerte», añade.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Van a tener que talar los árboles. Son ellos o que se hundan nuestras casas»
  2. 2

    La alcaldesa de Santander desoye a los vecinos y continúa con la modificación del aparcamiento de Mataleñas
  3. 3

    Un grupo carrocista detecta errores en los resultados de la Batalla de Flores
  4. 4 Buruaga ahonda en su reforma fiscal con rebajas en la compraventa de vivienda
  5. 5

    El personal de Anatomía Patológica de Valdecilla urge «protección» para las víctimas de las condenadas
  6. 6

    El Supremo considera ilegales los concursos con valoración de méritos como el de Molleda en Cartes
  7. 7

    Muere el torrelaveguense Aquilino Ceballos, poeta y dramaturgo de la verdad y espiritualidad
  8. 8

    Ábalos esquiva la cárcel pese a los «ingresos irregulares» y el «creciente» riesgo de fuga
  9. 9

    La presidenta de Cantabria propone a Ayuntamiento y Racing «sentarse» para hablar del «espectacular» proyecto del estadio
  10. 10

    El Gobierno modificará la subida de cuotas de los autónomos tras la oleada de críticas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Los hosteleros: «La reducción del horario es bastante drástica. El sector está disgustado»

Los hosteleros: «La reducción del horario es bastante drástica. El sector está disgustado»