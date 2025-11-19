El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Reunión celebrada esta mañana en el Ayuntamiento de Santander para el seguimiento del convenio de los Campos de Sport. Juanjo Santamaría
Fútbol | Racing

Igual ya estudia el proyecto del Racing para los Campos de Sport, pero no se posiciona ni fija plazos

El otoño de 2026 se marca como horizonte necesario al expirar el actual convenio de uso del estadio de El Sardinero

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 14:59

Comenta

El Ayuntamiento de Santander ya estudia la propuesta de ampliación y reforma integral de los Campos de Sport, no se pronuncia al respecto, ni positiva ... ni negativamente, y no ofrece un horizonte temporal para dar una respuesta al Racing. Así lo ha dejado claro la alcaldesa, Gema Igual, tras la reunión para el seguimiento del convenio de los Campos de Sport celebrada en la Casona.

