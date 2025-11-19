Igual ya estudia el proyecto del Racing para los Campos de Sport, pero no se posiciona ni fija plazos

El Ayuntamiento de Santander ya estudia la propuesta de ampliación y reforma integral de los Campos de Sport, no se pronuncia al respecto, ni positiva ... ni negativamente, y no ofrece un horizonte temporal para dar una respuesta al Racing. Así lo ha dejado claro la alcaldesa, Gema Igual, tras la reunión para el seguimiento del convenio de los Campos de Sport celebrada en la Casona.

Sí existe, aunque de forma indirecta, un horizonte temporal. El convenio de los Campos de Sport expira en agosto de 2026 y el nuevo contrato deberá tener en cuenta si el proyecto sale o no adelante, de modo que marcará de facto un periodo máximo para un primer hito que sirva para pulsar si la iniciativa sale o no adelante –otro asunto es que, de hacerlo, sea con modificaciones–. En palabras de la regidora, «cuando el convenio caduque habrá que hacer uno nuevo aunque el proyecto salga adelante. En ese caso, la lista de necesidades sería diferente porque tendríamos un horizonte de regeneración integral. Si no fuera así, se pondría una dotación económica y se asignarían tareas pendientes de cada parte». «No nos marcamos tiempos. Cuando tengamos una respuesta lo anunciaremos y el Racing será el primero en conocerlo», resume Igual.

Lo que queda claro tras una reunión en la que el club recordó que el horizonte de un nuevo PGOU que en los cálculos de su presidente, Manolo Higuera, no llegaría antes de doce años, se interpretaría como «un no». «Si se espera 2040, no nos sirve», resumía Higuera tras insistir en su buena relación con Igual, aunque sin ocultar sus deseos de que los plazos, tanto de ejecución del convenio como de estudio de la propuesta, fueran menores.

Respecto a la «idea de futuro» con la que Igual se refiere a la propuesta sobre el estadio la regidora insiste en que «el Ayuntamiento no se ha manifestado ni positiva ni negativamente». «Una presentada de manera oficial –el mes pasado a través del Registro–, la estamos valorando y evaluando para poder manifestarnos», resumía sin ofrecer plazos. Respecto a la mesa de de trabajo para analizar el asunto que solicitó toda la oposición en bloque a través de una moción conjunta rechazada por el Grupo Popular, la misma respuesta: una vez estudiada y analizada la propuesta racinguista se reconsiderará o no esta solicitud, también de nuevo sin plazos fijados.

«No hay ninguna reticencia –hacia la reforma– y si yo fuera oposición también lo apoyaría. ¿Quién, si se le dice que se va revitalizar El Sardinero y que se va a tener un estadio moderno, diría que no? Pero cuando hay que ejecutarlo el sí debe ser responsable y tomar el tiempo de maduración. E igualmente con el no, y explicar las razones. El equipo de gobierno no se ha manifestado; lo que tenemos encima de la mesa es una nueva opción a futuro, porque la que tenemos oficial es el convenio para rehabilitar», argumenta la alcaldesa.

Las obras licitadas y anunciadas están, es sí, condicionadas a que se efectúe o no esta actuación, puesto que en caso de que el proyecto salga adelante «carecería de sentido» construir la nueva accesibilidad. En ese escenario, el Racing buscaría y sufragaría una solución provisional. «Es legítimo que la alcaldesa se tome el tiempo necesario para analizar y entender lo que nosotros pretendíamos», añadía Higuera antes de enviar otro mensaje, este no a la alcaldesa: «Del desarrollo y explotación de nuevos usos, el Racing no quiere nada. Lo digo con toda rotundidad. Estoy escuchando palabras como pelotazo y, para que quede claro, los nuevo usos están exclusivamente pensado con dos intenciones: el desarrollo o dar vida a esa y zona y conseguir la financiación de la obra. El Racing no quiere nada de esa explotación».

Sí era para la alcaldesa el siguiente: «Que ese análisis se haga en el menor tiempo posible; que sea manejable en el tiempo; no es una idea que podamos llevar a 2040». «Hay soluciones urbanísticas para no tener que esperar a un nuevo PGOU –respondía sobre los mecanismos legales– ; otra cuestión es que políticamente se considere que es de tal magnitud que requiera un nuevo plan general. Pero sí puedo decir que para el Racing plantear esperar a un nuevo plan es tanto como decir no».

Todo en lo que define como «un planteamiento para que después entre todos, lo desarrollemos», decía en un esfuerzo por transmitir unidad tras una larga reunión y los desencuentros de los últimos dos meses, incluso sobre si la alcaldesa tenía o no el documento o incluso el semántico sobre si se trataba de un proyecto.

La escenificación de esta concordia tras la polémica, que de paso sirvió para comprobar que las actuaciones previstas en el convenio no estarán finalizadas a su término, se pordujo tras una intensa reunión en la que la ampliación y reestructuración integral del estadio volvió a poner de manifiesta diferentes perspectivas.