La alcaldesa descubrió la plaza en presencia de familiares del cronista. Roberto Ruiz

José Simón Cabarga, el cronista que dedicó su vida a Santander, se suma a la Ruta de los Ilustres

Este martes se ha desubierto la placa en el número 6 de la calle Calvo Sotelo

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Martes, 11 de noviembre 2025, 20:24

Comenta

«Enamorado de Santander», José Simón Cabarga (1902-1980) trazó una trayectoria activa y prolífica a través de su labor de cronista, periodista y escritor. ... Pero su querencia por la ciudad se reflejó en una tarea primordial: «Conocer Santander y, sobre todo, darla a conocer». Si la lápida de su tumba en Ciriego está presidida por una única y elocuente referencia, Hijo Predilecto de Santander, desde este martes su huella es más estrecha al pasar a formar parte de la Ruta de los Ilustres. Frente al Ayuntamiento, en el número 6 de la calle Calvo Sotelo, su último domicilio santanderino antes de morir en Madrid, tuvo lugar el acto de evocación, reivindicación y homenaje a su figura y legado. La alcaldesa de Santander, Gema Igual, presidió el acto de descubrimiento de la placa que engrosa la ruta 'Ilustres Santander'. Igual estuvo acompañada por familiares del homenajeado y representantes del Centro de Estudios Montañeses, entre ellos su presidente, Antonio de los Bueis.

