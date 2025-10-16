La jueza corrige el procedimiento del caso de la sumisión química y lo remite a la Audiencia

La titular del Juzgado de Instrucción Nº3 de Santander, Prado García, ha corregido el procedimiento elegido para tramitar el caso de la sumisión química en ... Santander y ha remitido los autos a la Audiencia Provincial para que resuelva definitivamente.

En una resolución dictada este lunes, la instructora señala que no ha dictado auto de procesamiento «al no existir indicios racionales de haberse perpetrado el hecho que ha dado motivo a la formación de la causa», que, como se recordará, fue la sumisión química y violación que denunció haber sufrido en Santander una empleada de Tecnocasa de Zaragoza y que fue archivada.

La magistrada señala que se han practicado todas las diligencias de instrucción decretadas que se han considerado pertinentes, por lo que procede «declarar terminado el sumario y remitir los autos y las piezas de convicción al tribunal competente para conocer el delito». Además, emplaza al Ministerio Fiscal y a las demás partes para que comparezcan ante la Audiencia Provincial de Cantabria en diez días.

Ahora tendrá que ser la Audiencia Provincial la que tome una decisión final sobre este caso, después de que se anulara, por un defecto de forma, el auto de sobreseimiento y archivo que emitió por error la instructora al tramitar la causa por el procedimiento abreviado. La jueza dio carpetazo a la causa al no apreciar indicios de delito en base al atestado policial, las testificales y los informes forenses e instó a que se investigue a la denunciante y a su amigo por denuncia falsa y simulación de delito.