El Mago Suxo y Asier Moon se encierran ocho días en una caja transparente junto al Ayuntamiento de Santander Los ilusionistas convivirán, a partir del 27 de septiembre, en un contenedor que emula una habitación de hospital. Un proyecto cuyo objetivo es recaudar fondos para la investigación del cáncer infantil

Elena Tresgallo Santander Viernes, 19 de septiembre 2025, 17:40 | Actualizado 17:53h.

Los ilusionistas cántabros Mago Xuso y Asier Moon convivirán del 27 de septiembre al 5 de octubre, en un contenedor transparente que emulará una habitación de hospital. La misma, estará instalada en la céntrica plaza del Ayuntamiento de Santander a la vista de vecinos y visitantes las 24 horas del día, al tiempo que se desarrollará un programa con más de 50 actividades sociales y culturales a su alrededor para recaudar fondos contra el cáncer infantil. Toda la ayuda que se reciba con la iniciativa solidaria será donada íntegramente al Instituto de Investigación de Valdecilla (Idival).

Según detalla el Ayuntamiento de Santander en un comunicado, además de poder acudir a verlos en vivo y en directo, la iniciativa se emitirá por streaming a través de YouTube y Twitch durante las 24 horas del día. Será, sgún describen, una especie de 'Gran Hermano' donde se grabará el podcasts 'Cumpliendo sueños' y habrá charlas y juegos.

El proyecto, denominado 'La Caja', consiste en un contenedor de obra semitransparente que simulará la habitación de dos niños en el hospital. Así, los ilusionistas vivirán un «encierro», «como lo hacen todos aquellos luchadores que, desde sus cuatro paredes blancas, lo dan todo para sanarse», han destacado desde el Consistorio.

Una predicción

Cuando entren a 'La Caja', los ilusionistas que protagonizan esta «iniciativa pionera» realizarán una predicción sobre la cantidad de dinero que creen que recaudará el proyecto y depositarán el papel en una urna cerrada y visible para todos los presentes. Si aciertan o no con sus pronósticos se verá en el acto final del evento.

Además, la iniciativa dará visibilidad a otros colectivos sociales con actividades solidarias vinculadas al deporte inclusivo, la adopción de mascotas, la recogida de alimentos, la donación de sangre o el apoyo a la salud mental, entre otras.

Cada propuesta del programa diario previsto tendrá un coste simbólico de entre 1 y 5 euros por persona, con la posibilidad de ganar premios como viajes a Disneyland Paris, un Iphone o una moto eléctrica.

Actores, deportistas e influencers

A lo largo de los días que dura el evento se contará con la presencia de invitados nacionales y locales de relevancia, entre ellos la actriz Cristina Medina (de la serie 'La que se avecina'), el exboxeador y presentador Jero García Cortés, los influencers TobbaLink, Paula Currás y Oscurillos, el músico Marcos Cao, el humorista Félix El Gato, y otros referentes regionales como Julián Luque, Gonzalo Colsa, Bruno Macho y María Natal.

Asimismo, durante el primer día, esta prevista la participación de la alcaldesa de Santander, Gema Igual, así como de representantes de Idival, quienes entrarán en 'La Caja'.