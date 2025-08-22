El mercado romano, los fuegos artificiales y la música vuelven a Santander para Los Mártires El programa de actividades, del 26 al 31, incluye dobles conciertos en La Porticada y el Callejeando Food Fest en la Plaza de Pombo

Santander Viernes, 22 de agosto 2025

Vuelven a las calles de Santander, los conciertos, el folclore, los fuegos artificiales y el mercado romano. Para cerrar el mes y alargar la fiesta del verano, el programa de eventos de la festividad de los Santos Martires arranca el martes, 16, y se cierra el domingo, 31.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha presentado la programación para esta festividad local acompañada del concejal de Dinamización Social, Fran Arias, y ha destacado el hecho de que habrá dos actuaciones musicales diarias en la Plaza Porticada, en 'Escenario Semanuca', con artistas y bandas de diferentes géneros como folclore, boleros, pop, rock o indie.

También ha ensalzado que se han programado muchas actividades para los más pequeños, con fiestas, juegos y diversos talleres en la Plaza del Atarazanas y la calle Juan de Herrera.

La Plaza de Pombo volverá a acoger el Callejeando Food Fest, un evento, con entrada gratuita, que cuenta con diferentes expositores gastronómicos procedentes de varios puntos geográficos. Aquí, además de gastronomía internacional, habrá actuaciones musicales en directo, exhibiciones de swing, danza, sesiones Dj, zona infantil y un market de artesanos de la zona.

Plato fuerte

Uno de los platos fuertes de este final del verano son los fuegos artificiales que serán el viernes 29 de agosto, a las 23.00 horas, en la Segunda Playa del Sardinero. Con motivo de esta cita, habrá hinchables gratuitos en el Parque de Mesones y el doblete de la macrodiscoteca 'Onda Futura' antes y después del espectáculo pirotécnico.

Además, desde ese viernes, 29, hasta el domingo, día 31, se instalará el mercado romano en la calle Burgos, Plaza Juan Carlos I y Alameda de Oviedo, que abrirá los tres días de 12.00 a 23.00 horas.

Procesión

El sábado 30, día de la festividad de los Santos Mártires, a las 12.00 horas, se oficiará la misa en honor de los santos patronos y, a continuación, actuará en la plaza de la Catedral el grupo de Coros y Danzas de Santander.

Durante el fin de semana también se celebrará el Negrita Music Festival en la Virgen del Mar con artistas de repercusión nacional e internacional como Kidd Keo, Villano Antillano, Hard GZ, Denna, Israel B, Walls, Cyril Kamer o Pepe y Vizio.

Esta Fiesta de Interés Turístico Regional cuenta con la colaboración del Gobierno de Cantabria, Repsol y Unicaja.