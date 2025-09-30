Este miércoles comienza el derribo de los dos edificios municipales de El Cabildo

El proceso para derribar los edificios de los números 9 y 13 de la calle Alta, en El Cabildo, y que pertenecen en su mayoría ... al Ayuntamiento de Santander, se demoró más de lo esperado. Pero el miércoles ya será una realidad, ya que está previsto que hoy la empresa Palomera comience con los trabajos de derribo. Para ello, cuenta con un presupuesto de 252.890 euros y un plazo de ejecución de tres meses. Una actuación que dará paso a pisos sociales porque el Gobierno de Cantabria, a través de Gesvican, prevé construir viviendas de VPO en régimen de alquiler en el espacio que ahora ocupan estos edificios, junto al número 11, que ya fue demolido. El proyecto de demolición se va a ejecutar de forma subsidiaria tras haber expirado el plazo dado a los propietarios.

La obra comenzará con el vallado y el andamiaje con marquesina de protección que ocupará la totalidad de la acera, así como parte de la calzada. Así, en la fachada sur se colocará otro andamio o plataforma elevadora, quedando en cualquier caso la obra cerrada al acceso de terceros. Se extraerán de forma manual todos los muebles y enseres situados en el interior y se procederá al apuntalamiento de las zonas más vulnerables para evitar derrumbes parciales. Además, en momentos puntuales será necesaria la utilización del vial de la calle Alta y se precisará acceso con maquinaria pesada y colocación de contenedores para la retirada de escombro.

Los derribos se iniciarán a partir del jueves y se efectuarán a mano, ya que no es posible utilizar maquinaria por la delicada situación de las medianeras, con especial precaución con los elementos estructurales como vigas, forjados o paredes. Se utilizarán dispositivos cortapolvo, según establece el proyecto de derribo aprobado, y se eliminarán elementos situados en los balcones, voladizos o aleros, así como cualquier otro inestable que pueda amenazar con caída.

En cuanto a las fachadas medianeras resultantes, quedarán «perfectamente consolidadas», y está prevista la ejecución de estructuras metálicas de atado con cimentación, proyectando espuma de poliuretano sobre la pared que quedará recubierta con una chapa prelacada sobre rastreles que garantice la seguridad, impermeabilidad y aislamiento térmico. Tras el derribo, se ejecutará una solera en la colindancia con el portal 7 con pendiente para favorecer la evacuación del agua de lluvia. Por último, se procederá al extendido de zahorra sobre la finca limpia y los cierres se realizarán mediante malla de dos metros de altura. Para la alcaldesa, Gema Igual, este proyecto supone un importante avance en base a la línea estratégica acordada en la Comisión Mixta del Cabildo de Arriba.