Los edificios número 9 y 13 de la calle Alta, en el Cabildo, que serán demolidos. Daniel Pedriza

Este miércoles comienza el derribo de los dos edificios municipales de El Cabildo

La empresa Palomera empieza con los trabajos de demolición de los inmuebles, que darán paso a pisos sociales en régimen de alquiler

Candela Gordovil

Candela Gordovil

Santander

Martes, 30 de septiembre 2025, 18:30

El proceso para derribar los edificios de los números 9 y 13 de la calle Alta, en El Cabildo, y que pertenecen en su mayoría ... al Ayuntamiento de Santander, se demoró más de lo esperado. Pero el miércoles ya será una realidad, ya que está previsto que hoy la empresa Palomera comience con los trabajos de derribo. Para ello, cuenta con un presupuesto de 252.890 euros y un plazo de ejecución de tres meses. Una actuación que dará paso a pisos sociales porque el Gobierno de Cantabria, a través de Gesvican, prevé construir viviendas de VPO en régimen de alquiler en el espacio que ahora ocupan estos edificios, junto al número 11, que ya fue demolido. El proyecto de demolición se va a ejecutar de forma subsidiaria tras haber expirado el plazo dado a los propietarios.

