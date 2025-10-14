El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Agentes de la Policía Local y una ambulancia, en el lugar del accidente.
Agentes de la Policía Local y una ambulancia, en el lugar del accidente. Daniel Pedriza

Un accidente de moto en la Avenida de Parayas atasca la entrada a Santander

Aproximadamente 45 minutos de retención y sobre las 11.15 horas vuelta del tráfico a la normalidad

Kevin Barquín

Kevin Barquín

Santander

Martes, 14 de octubre 2025, 11:34

Comenta

Una motorista de 48 años ha resultado herida tras sufrir una salida de vía en la Avenida de Parayas, un accidente que ha provocado retenciones este martes por la mañana en los carriles de entrada en Santander.

El accidente se ha producido cuando la moto se ha salido de la calzada por causas no especificadas. Como consecuencia, la conductora ha sido trasladado al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB).

El siniestro ha generado retenciones en el tráfico en la zona de acceso a la capital cántabra durante aproximadamente 45 minutos -desde las 10.30 horas hasta las 11.15-, mientras los servicios de emergencia trabajaban en el lugar para atender al herido y restablecer la normal circulación.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorprendidos cuando se llevaban el cableado del alumbrado público en sendas operaciones en Cartes y Meruelo
  2. 2

    La Audiencia devuelve al Juzgado el caso de la sumisión química en Santander por un defecto de forma
  3. 3

    Cantabria llora el fallecimiento de José Miguel Guerra, figura clave de la cultura montañesa
  4. 4

    Una trainera cántabra conquista el Támesis
  5. 5

    Mario González será este martes alcalde de Tudanca en medio de la polémica sobre su currículo
  6. 6

    Comienza el vaciado de la sede del SCS con las 16.000 cajas del archivo
  7. 7

    La indemnización a Nocanor compromete el futuro económico del Ayuntamiento de Noja
  8. 8

    David Göttler: «Puedes encontrar tu Everest en los Pirineos o en Picos de Europa»
  9. 9 Casares, sobre la obtención de la plaza de Agustín Molleda en Cartes: «No veo polémica»
  10. 10 Cocina montañesa con parrilla y fundamento en Bodega Montaña

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Un accidente de moto en la Avenida de Parayas atasca la entrada a Santander