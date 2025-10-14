Un accidente de moto en la Avenida de Parayas atasca la entrada a Santander Aproximadamente 45 minutos de retención y sobre las 11.15 horas vuelta del tráfico a la normalidad

Agentes de la Policía Local y una ambulancia, en el lugar del accidente.

Kevin Barquín Santander Martes, 14 de octubre 2025, 11:34 | Actualizado 12:17h.

Una motorista de 48 años ha resultado herida tras sufrir una salida de vía en la Avenida de Parayas, un accidente que ha provocado retenciones este martes por la mañana en los carriles de entrada en Santander.

El accidente se ha producido cuando la moto se ha salido de la calzada por causas no especificadas. Como consecuencia, la conductora ha sido trasladado al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB).

El siniestro ha generado retenciones en el tráfico en la zona de acceso a la capital cántabra durante aproximadamente 45 minutos -desde las 10.30 horas hasta las 11.15-, mientras los servicios de emergencia trabajaban en el lugar para atender al herido y restablecer la normal circulación.

