Una mujer resulta herida tras chocar contra la fachada del IES Peñacastillo La conductora, de 59 años, había colisionado previamente con una furgoneta

Estado en el que quedó el coche de la mujer accidentada.

A. C. Santander Jueves, 25 de septiembre 2025, 10:15 Comenta Compartir

Un coche chocó este pasado miércoles contra la fachada del IES Peñacastillo de Santander después de colisionar también con una furgoneta. El accidente sucedió cerca de las nueve de la mañana en la intersección que da acceso al centro educativo, situado en la avenida Primero de Mayo, cuando colisionaron un turismo y una furgoneta. Seguidamente, el turismo se desplazó hacia la izquierda e impactó contra la fachada del instituto.

ACCIDENTE TRÁFICO

Está mañana desplazamos autotanque 🚒 a Peña castillo en #Santander por accidente de tráfico en centro enseñanza.

Asiste ambulancia de #061Cantabria y patrulla #PLSantander. pic.twitter.com/c7lMcwZMIs — Bomberos Ayto. Santander (@BombSantander) September 24, 2025

Como consecuencia del aparatoso accidente, el coche sufrió daños materiales, sobre todo en la zona del motor, y la conductora, una mujer de 59 años, tuvo que ser auxiliada por agentes de la Policía Local de Santander y sanitarios del 061, que la desplazaron en ambulancia hasta el hospital Marqués de Valdecilla para ser asistida por personal facultativo.

Hasta el lugar, se trasladó igualmente una dotación de Bomberos de Santander, que devolvieron el vehículo a la calzada.