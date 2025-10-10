La nueva campaña de bonos para el comercio de Santander arrancará el día 22

Vuelven los bonos de descuento al comercio de Santander, una de las dinámicas más populares que ofrece el Ayuntamiento en colaboración con la Cámara de ... Comercio para fomentar las ventas en los establecimientos del municipio, ya que los clientes pueden obtener hasta un 40% de descuento directo con la aplicación de estos vales. La alcaldesa, Gema Igual, ha presentado este viernes junto al vicepresidente de la Cámara de Comercio, Miguel Ángel Cuerno, la nueva campaña, que arrancará el día 22 de octubre. Tanto los usuarios como los establecimientos podrán adherirse a partir del próximo lunes y en total habrá 46.000 vales.

Como en ediciones pasadas, cada usuario podrá disponer de diez vales de diez euros cada uno y podrá utilizarlos en compras superiores a 25 euros, lo que supondrá un ahorro de hasta el 40%. Así, por una compra de 25 euros se descontarán diez; por una compra de 50, 20; y así sucesivamente hasta poder ahorrar 100 euros por una compra de 250.

A los bonos podrán acceder únicamente personas empadronadas en Santander y se obtendrán a través de la web www.santandervalemas.com. Todos los interesados se apuntarán a partir del próximo lunes y los bonos se sortearán ante notario, para que sea más equitativo y no se entreguen por orden de registro, ya que en ocasiones anteriores ese sistema ha generado colapsos en la página web. Los vales que no se utilicen en 15 días caducarán y volverán a estar disponibles para que los pueda usar otra persona.

Cómo funciona la campaña

Los santanderinos y los establecimientos interesados podrán preinscribirse desde el próximo lunes, 13 de octubre, a las 11.00 horas, hasta el jueves 16, a las 14.00 horas. El lunes 20 de octubre y después de cotejar los datos de las personas preinscritas, la Cámara de Comercio enviará a los ciudadanos inscritos su número para el sorteo de vales.

El martes 21 se sortearán los vales ante notario en la Cámara de Comercio y se comunicará a los ganadores, además de colgarse en la web el listado de números premiados. La campaña empezará el día 22, a las 12.00 horas, y terminará el 22 de noviembre.

El procedimiento ya es conocido por los ciudadanos y muy cómodo, garantizando que los beneficiaros son todos los santanderinos que van a consumir en comercios de su ciudad y, además, se evitan los inconvenientes de estar un 'Día D' a una 'hora H' frente a la pantalla actualizando constantemente el sistema.

La regidora ha hecho hincapié en que esta campaña es «una ayuda directa a los comerciantes» y ha enfatizado en que dinamiza la economía, favorece el consumo en la ciudad y acerca a los santanderinos a los establecimientos de su entorno. «Quiero animar a los establecimientos a que se registren a partir del lunes y a los ciudadanos a que realicen la preinscripción, porque tendrán descuentos de 100 euros y es una oportunidad para conocer más la calidad, el servicio, el asesoramiento y la atención del comercio de la ciudad», ha remarcado. Por su parte, Cuerno ha destacado el «acierto» del Ayuntamiento por lanzar la campaña en estas fechas y ha agradecido el esfuerzo municipal tanto en nombre de la Cámara de Comercio como de la federación de comerciantes Coercan.