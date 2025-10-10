El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Dos mujeres miran un escaparate en Santander durante una temporada de rebajas. Daniel Pedriza

La nueva campaña de bonos para el comercio de Santander arrancará el día 22

Los usuarios y los establecimientos podrán adherirse a partir del lunes y los descuentos serán de 10 euros por cada 25 gastados

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Viernes, 10 de octubre 2025, 13:53

Vuelven los bonos de descuento al comercio de Santander, una de las dinámicas más populares que ofrece el Ayuntamiento en colaboración con la Cámara de ... Comercio para fomentar las ventas en los establecimientos del municipio, ya que los clientes pueden obtener hasta un 40% de descuento directo con la aplicación de estos vales. La alcaldesa, Gema Igual, ha presentado este viernes junto al vicepresidente de la Cámara de Comercio, Miguel Ángel Cuerno, la nueva campaña, que arrancará el día 22 de octubre. Tanto los usuarios como los establecimientos podrán adherirse a partir del próximo lunes y en total habrá 46.000 vales.

