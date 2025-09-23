La nueva estrella de la flota de la Guardia Civil, valorada en 35 millones, se muestra en Santander

El puerto de Santander recibió este martes la primera escala del Duque de Ahumada, el nuevo buque oceánico del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. ... La nave, con 82 metros de eslora y cinco cubiertas, es la más grande y moderna de las que dispone el cuerpo y servirá como apoyo en misiones de vigilancia, rescate y lucha contra el narcotráfico y la inmigración. Durante el día de hoy estará en el muelle Almirante y se pueden realizar visitar desde las 17.00 hasta las 19.00 horas.

«Normalmente navegamos en turnos de 15 días con una tripulación de unas 26 personas», explicó el teniente coronel Eduardo Lobo, jefe del Grupo Marítimo del Estrecho y responsable operativo a bordo. «Nuestro ámbito de actuación se centra en el sur de España —el Golfo de Cádiz y el mar de Alborán—, aunque colaboramos también en campañas de control pesquero, como la de la caballa en el Cantábrico».

El Duque de Ahumada sustituye al 'Río Miño', con un salto de calidad tanto en tamaño como en equipamiento. Entre sus innovaciones destaca una embarcación auxiliar de rescate capaz de superar los 60 nudos, un robot submarino para inspección de cascos y fondos marinos, y un dron para mejorar la vigilancia desde el aire. Además, cuenta con doble radar (bandas S y X) y cámara térmica para localizar pequeñas embarcaciones difíciles de detectar, especialmente útiles en operaciones de rescate de migrantes.

Eduardo Lobo añadió que, al tratarse de su primera navegación, el buque viaja con «el armamento mínimo necesario» —armas individuales y subfusiles— y que será en Cádiz donde se complete la dotación con material pesado, como una ametralladora 12,70 y un lanzagranadas.

Por su parte, el delegado del Gobierno, Pedro Casares, destacó que esta primera escala «pone de manifiesto la apuesta del Estado por reforzar los medios marítimos» y subrayó que la Guardia Civil ha redoblado la vigilancia de las fronteras marítimas al incorporar este buque oceánico, que será clave en la prevención de la delincuencia transfronteriza, la seguridad marítima y la lucha contra la migración irregular y el narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar, con base en la Zona Franca de Cádiz.

El nuevo buque ha supuesto una inversión de 35 millones de euros, de los cuales un 90 % procede de fondos europeos, lo que evidencia la apuesta por modernizar los medios del Servicio Marítimo de la Guardia Civil.

En su interior

Construido en los astilleros de Armón en Vigo y entregado hace menos de una semana, el interior del nuevo oceánico de la Benemérita sorprende por su acabado en madera, más cercano al de un hogar que al de un barco militar. Los camarotes, individuales y de unos diez metros cuadrados cada uno, y la cocina de alto nivel gastronómico completan unas instalaciones que impresionaron a las autoridades cántabras durante la visita.

El buque zarpó de Vigo hace dos días y tras su escala en Santander volverá a la ciudad gallega antes de poner rumbo a Cádiz, donde tiene su base permanente. A partir del 29 de septiembre comenzará sus habituales misiones de patrulla de 15 días en aguas españolas y europeas.