El Duque de Ahumada permanece en el muelle Almirante.

El Duque de Ahumada permanece en el muelle Almirante.
Duque de Ahumada

La nueva estrella de la flota de la Guardia Civil, valorada en 35 millones, se muestra en Santander

Zarpó hace dos días de Vigo, donde se ha construido, cuenta con una embarcación de rescate que alcanza los 60 nudos, un robot submarino, un dron y una cámara térmica. Durante el día de hoy permanecerá en el muelle Almirante abierto a las visitas de 17.00 a 19.00 horas

Kevin Barquín

Kevin Barquín

Santander

Martes, 23 de septiembre 2025, 14:16

El puerto de Santander recibió este martes la primera escala del Duque de Ahumada, el nuevo buque oceánico del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. ... La nave, con 82 metros de eslora y cinco cubiertas, es la más grande y moderna de las que dispone el cuerpo y servirá como apoyo en misiones de vigilancia, rescate y lucha contra el narcotráfico y la inmigración. Durante el día de hoy estará en el muelle Almirante y se pueden realizar visitar desde las 17.00 hasta las 19.00 horas.

