La obra de Paula Vallar decora el CEIP Sardinero

Blanca Carbonell Santander Martes, 10 de junio 2025, 13:25 Comenta Compartir

Una gran obra pictórica decora ya uno de los muros del CEIP Sardinero de Santander. Se trata de un mural de 40 metros de largo ... y 2,55 de alto, en cuya elaboración ha participado toda la comunidad educativa integrada por alumnos, profesores y familias. «Ha transformado el espacio en un entorno más acogedor, lleno de color y de significado con motivos representativos del centro», dice Ana Bringas, directora de este colegio. Así, en esta obra en la que predomina el color azul hay representados elementos relacionados con el centro y su ubicación, como un sauce, niños, una zona de juegos y motivos marinos que se pueden encontrar en su entorno. Como elemento de continuidad, la artista ha contado con la comunidad educativa que ha aportado sus manos de colores en la obra. «He querido representar todos los elementos importantes para el centro y lo que los une. Por eso me pareció interesante construir los personajes a través de las manos de las personas de la comunidad educativa», comenta la artista. Para ella el trabajo «ha sido intenso, porque es un mural bastante grande y yo no suelo pintar con rodillo grande». Ha trabajado en la obra a lo largo del mes de mayo, «tenía que compaginarlo con mi vida y con el clima, que no ha acompañado demasiado, pero ha sido una gozada porque han sido todos muy amables y colaborativos. Todos han estado dispuestos a intervenir en el mural, aunque fuera un poco caos».

Carrera solidaria Ampliar Los alumnos de 2 años toman la salda. DM Por otro lado, más de 250 alumnos del CEIP Sardinero participaron en la 28 edición de la carrera contra el hambre, una jornada solidaria pensada para implicar a los niños en la lucha contra la desnutrición infantil, una enfermedad afecta a más de 200 millones de menores en todo el mundo. El proyecto, impulsado desde la ONG Acción contra el Hambre, pretende acercar a las aulas otras realidades y concienciar sobre el problema del hambre, pero, sobre todo, sobre sus soluciones. «Para el CEIP Sardinero, ha supuesto una oportunidad para impulsar valores como la igualdad, la justicia social o la empatía, y promover los objetivos de desarrollo sostenible» explica su directora. Para ella, «es un reto que además promueve un estilo de vida saludable a través de una nutrición equilibrada y la práctica del deporte, objetivos que trabajamos desde el centro y durante este curso, enmarcado en nuestro proyecto anual». El alumnado participante, desde los de dos años hasta sexto de Primaria, se esforzó por recorrer el mayor número posible de vueltas durante la jornada. Se han recaudado casi 1.500 euros, «sin duda un gran gesto de compromiso y solidaridad», califica Ana Bringas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión