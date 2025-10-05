Las obras de los Jardines de Piquío se reanudarán en «los próximos días»

El Ayuntamiento de Santander reanudará en «los próximos días» las obras de reforma de los Jardines de Piquío, paralizadas durante el verano con el fin ... de «minimizar las molestias a vecinos y visitantes en una época de una afluencia elevada». Además, el Consistorio está elaborando el proyecto para solicitar a la Demarcación de Costas la cesión del edificio del Rema y la concesión administrativa de ocupación del dominio público marítimo-terrestre. Así lo explicó la alcaldesa, Gema Igual, a los representantes de la Asociación de Vecinos de El Sardinero, con quienes mantuvo una reunión con el fin de exponerles las principales actuaciones y planes del Ayuntamiento en la zona, así como para escuchar sus necesidades y planteamientos.

Entre otros asuntos, Igual informó a los vecinos de la reciente licitación de la renovación urbana de la zona oeste de El Sardinero. El tema de la terraza del Maremondo también se trató en el encuentro e Igual detalló que esta instalación no pertenece al Ayuntamiento, por lo que ha trasladado a Costas que exija a los adjudicatarios las actuaciones necesarias para garantizar el funcionamiento del ascensor y para llevar a cabo el mantenimiento de los bajos. En lo que se refiere a las barandillas de hierro de la terraza, que sí son de propiedad municipal, anunció que se procederá a su restauración este mes.

Por último, se realizarán mejoras en el alumbrado y se instalarán nuevas luminarias en diversos puntos de la zona, como el parque de Mesones, la Segunda playa o Los Pinares.

También se ha reunido con la asociación el concejal de IU, Keruin Martínez, que denunció que «el deterioro de Santander ya llega a El Sardinero». A su juicio, el parón de los trabajos en Piquío» se debe a que el Ayuntamiento «parece estar valorando un sobrecoste, tras negociar con la adjudicataria, la segunda que asume el proyecto tras la renuncia de la primera».