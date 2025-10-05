El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Varios operarios trabajan en la renovación de los Jardines de Piquío, en El Sardinero. Alberto Aja

Las obras de los Jardines de Piquío se reanudarán en «los próximos días»

El Ayuntamiento de Santander mantiene una reunión con la Asociación de Vecinos de El Sardinero y les informa de que ya se está elaborando el proyecto para solicitar a Costas la cesión del edifico del Rema

C. G.

Santander

Domingo, 5 de octubre 2025, 13:49

El Ayuntamiento de Santander reanudará en «los próximos días» las obras de reforma de los Jardines de Piquío, paralizadas durante el verano con el fin ... de «minimizar las molestias a vecinos y visitantes en una época de una afluencia elevada». Además, el Consistorio está elaborando el proyecto para solicitar a la Demarcación de Costas la cesión del edificio del Rema y la concesión administrativa de ocupación del dominio público marítimo-terrestre. Así lo explicó la alcaldesa, Gema Igual, a los representantes de la Asociación de Vecinos de El Sardinero, con quienes mantuvo una reunión con el fin de exponerles las principales actuaciones y planes del Ayuntamiento en la zona, así como para escuchar sus necesidades y planteamientos.

