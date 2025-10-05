Las obras de los Jardines de Piquío se reanudarán en «los próximos días»
El Ayuntamiento de Santander mantiene una reunión con la Asociación de Vecinos de El Sardinero y les informa de que ya se está elaborando el proyecto para solicitar a Costas la cesión del edifico del Rema
C. G.
Santander
Domingo, 5 de octubre 2025, 13:49
El Ayuntamiento de Santander reanudará en «los próximos días» las obras de reforma de los Jardines de Piquío, paralizadas durante el verano con el fin ... de «minimizar las molestias a vecinos y visitantes en una época de una afluencia elevada». Además, el Consistorio está elaborando el proyecto para solicitar a la Demarcación de Costas la cesión del edificio del Rema y la concesión administrativa de ocupación del dominio público marítimo-terrestre. Así lo explicó la alcaldesa, Gema Igual, a los representantes de la Asociación de Vecinos de El Sardinero, con quienes mantuvo una reunión con el fin de exponerles las principales actuaciones y planes del Ayuntamiento en la zona, así como para escuchar sus necesidades y planteamientos.
Entre otros asuntos, Igual informó a los vecinos de la reciente licitación de la renovación urbana de la zona oeste de El Sardinero. El tema de la terraza del Maremondo también se trató en el encuentro e Igual detalló que esta instalación no pertenece al Ayuntamiento, por lo que ha trasladado a Costas que exija a los adjudicatarios las actuaciones necesarias para garantizar el funcionamiento del ascensor y para llevar a cabo el mantenimiento de los bajos. En lo que se refiere a las barandillas de hierro de la terraza, que sí son de propiedad municipal, anunció que se procederá a su restauración este mes.
Por último, se realizarán mejoras en el alumbrado y se instalarán nuevas luminarias en diversos puntos de la zona, como el parque de Mesones, la Segunda playa o Los Pinares.
También se ha reunido con la asociación el concejal de IU, Keruin Martínez, que denunció que «el deterioro de Santander ya llega a El Sardinero». A su juicio, el parón de los trabajos en Piquío» se debe a que el Ayuntamiento «parece estar valorando un sobrecoste, tras negociar con la adjudicataria, la segunda que asume el proyecto tras la renuncia de la primera».
