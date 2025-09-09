El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Operarios de PreZero recogen las toneladas de basura acumuladas durante la pasada Nochevieja. Sane

Las ofertas técnicas de PreZero y FCC-Copsesa para el contrato de Basuras son las mejor valoradas

Estas dos empresas tienen 64,05 y 63,05 puntos respectivamente sobre 70.Las ofertas económicas, aún sin analizar, determinarán cuál se lleva el contrato

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Martes, 9 de septiembre 2025, 07:14

Han sido seis meses de análisis que han dado como resultado un informe de 66 páginas donde se valoran diferentes apartados de las ofertas técnicas ... de las cinco empresas que pujan por llevarse el contrato de Limpieza Viaria de Santander. El comité de expertos que se formó en marzo para estudiar las propuestas de cada licitadora han evaluado las ofertas basándose en cinco factores: la metodología, los medios materiales, la contenerización, la organización de la infraestructura del servicio y el control, seguimiento y coordinación estratégica del servicio. La valoración de esta parte técnica suma hasta 70 puntos y otros 30 dependerán de las ofertas económicas –estos sobres aún no se han abierto–. Así, tras analizar el apartado técnico, el comité de expertos da por ganadora a PreZero, con 64,05 puntos, seguida muy de cerca de FCC-Copsesa, con 63,05. PreZero es la empresa que actualmente lidera el servicio, desde que el Ayuntamiento se lo adjudicó en 2021 mediante un contrato de emergencia que, en principio, iba a durar nueve meses pero que sigue vigente.

