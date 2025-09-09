Las ofertas técnicas de PreZero y FCC-Copsesa para el contrato de Basuras son las mejor valoradas

Han sido seis meses de análisis que han dado como resultado un informe de 66 páginas donde se valoran diferentes apartados de las ofertas técnicas ... de las cinco empresas que pujan por llevarse el contrato de Limpieza Viaria de Santander. El comité de expertos que se formó en marzo para estudiar las propuestas de cada licitadora han evaluado las ofertas basándose en cinco factores: la metodología, los medios materiales, la contenerización, la organización de la infraestructura del servicio y el control, seguimiento y coordinación estratégica del servicio. La valoración de esta parte técnica suma hasta 70 puntos y otros 30 dependerán de las ofertas económicas –estos sobres aún no se han abierto–. Así, tras analizar el apartado técnico, el comité de expertos da por ganadora a PreZero, con 64,05 puntos, seguida muy de cerca de FCC-Copsesa, con 63,05. PreZero es la empresa que actualmente lidera el servicio, desde que el Ayuntamiento se lo adjudicó en 2021 mediante un contrato de emergencia que, en principio, iba a durar nueve meses pero que sigue vigente.

La puntuación de estas dos empresas es tan similar que realmente serán sus ofertas económicas las que decidan cuál se lleva el contrato más jugoso del Ayuntamiento, de 25,1 millones al año durante una década. Aunque estas dos sean las que más puntos suman, las otras tres empresas podrían ganar también la adjudicación si sus ofertas económicas son muy competitivas y logran 30 puntos –o se acercan mucho–. A la par, las ofertas económicas de PreZero y FCC-Copsesa tendrían que recibir una puntuación baja para que se dé la vuelta a la tabla. Así, el orden del resto de empresas según sus puntuaciones técnicas son, en tercer lugar, Valoriza (58,80); en cuarto, Acciona-Oxital (58,65); y, en quinto, Urbaser (54,60).

En el apartado de metodología gana FCC-Copsesa y el comité de extertos destaca, respecto a la recogida de residuos, que esta licitadora presenta una solución que evita la introducción de contenedores en superficie y consiste en destinar el buzón actualmente utilizado para papel-cartón –en la recogida neumática– a la de biorresiduo, mientras que el papel-cartón se traslada a un nuevo contenedor soterrado en la zona. PreZero, por su parte, también destaca por la solución planteada para la integración del biorresiduo en los sistemas de recogida existentes, que «se ajusta a lo previsto y evita la implantación de contenedores en superficie».

En medios materiales, PreZero propone una «adecuada implantación de energías limpias e infraestructura propia de repostaje GNC» y FCC-Copsesa presenta «una oferta muy completa, con alto grado de cumplimiento en energías limpias, gasolinera propia, imagen corporativa y control digital». En contenerización, las dos se acercan a la nota máxima porque se ajustan a las exigencias de los pliegos tanto en la recogida de todos los tipos de residuos –incluyendo el contenedor marrón– como la sustitución de los contenedores existentes por otros nuevos. En cuanto a la organización de la infraestructura, FCC-Copsesa cumple con la subrogación de empleados, la flota diversificada pero el comité echa de menos más detalle en la relación entre medios y personal. Por su parte, PreZero destaca por «la solidez del planteamiento, la amplitud de recursos y el nivel de detalle documental».

Reproches del PSOE

El PSOE de Santander critica que el mecanismo para adjudicar el nuevo contrato «abre la puerta al amiguismo y repite el modelo fracasado que ha llenado de ratas y suciedad la ciudad». Así lo advierte su portavoz, Daniel Fernández, quien apunta que el pliego otorga 70 puntos a «criterios evaluables mediante juicio de valor» (como las memorias técnicas de las empresas, y donde se incluyen aspectos como la recogida de residuos, limpieza viaria, desratización o medios materiales) y «solo» 30 puntos a criterios evaluables mediante fórmulas. Así, el edil considera que los populares pretenden adjudicar «un calco del modelo privatizador» anterior y que tuvo como resultado «quejas vecinales y un sobrecoste millonario».