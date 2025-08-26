La oposición resucita la propuesta de que el día del Carmen sea festivo en Santander

Los días festivos que elige la ciudad de Santander se han decidido este lunes con la polémica correspondiente de todos los años. El Ayuntamiento designará ... como fiestas locales en 2026 las fechas del 25 de mayo (por la Virgen del Mar) y el 25 de julio (por Santiago Apóstol). Los Santos Mártires (otra fecha que se suele elegir) se ha quedado fuera porque el ejercicio que viene caerá en domingo.

La Comisión de Cultura del Consistorio ha sacado adelante la propuesta del equipo de Gobierno del PP, que ahora deberá ratificarse en el Pleno de la Corporación de este jueves 28 de agosto. La comisión está formada por seis concejales populares (el equipo de Gema Igual disfruta de mayoría absoluta esta legislatura) y cinco de la oposición, por lo que es habitual que sean los planteamientos del PP los que finalmente vean la luz.

El Ayuntamiento ha informado al término de la reunión que tanto el PSOE como el PRC han hecho sus propuestas, en la idea de que el día de la Virgen del Carmen (16 de julio) pudiera convertirse en uno de los dos festivos para fijar las corporaciones locales. Los socialista han pedido cierta flexibilidad entre la Virgen del Mar y El Carmen y que se les designe festivo de forma alternativa cuando las fiestas locales tradicionales (Santiago y Santos Mártires) coincidan en domingo o quede un día disponible para el calendario laboral.

Los regionalistas, por su parte, hubieran querido que en 2026 se sustituya el 25 de julio (Santiago) -que cae en sábado- por el 16 de julio, festividad del Carmen y así dar respuesta a la demanda del barrio Pesquero, donde llevan algunos años aspirando a que su día grande sea tenido en cuenta para fijar el calendario festivo de toda la ciudad.

«No enemistar a los barrios»

Noemí Méndez, concejala de Cultura, ha rechazado ambas posibilidades diciendo que, en el caso de la propuesta del PSOE, «se podría provocar que los vecinos de los barrios afectados se enemistaran». Para desestimar la idea de los regionalistas ha argumentado que Santiago es la fecha central de la Semana Grande, «la semana más importante de Santander». Pese a que el año próximo coincida en sábado, es una jornada laborable, lo que a sus ojos «provocaría que muchos trabajadores no podrían disfrutar de los festejos organizados con motivo del patrono de su ciudad».

La alcaldesa Gema Igual ha criticado las posturas de ambos partidos y ha subrayado su compromiso con «las festividades y tradiciones más arraigadas para los santanderinos», que serían las dos elegidas. En el caso de la Virgen del Mar «porque cuenta con el apoyo multitudinario de los vecinos de San Román».