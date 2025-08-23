El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La oveja en la orilla de la segunda playa de El Sardinero, este sábado. C.H

Una oveja muerta en la Segunda de El Sardinero

El animal, arrastrado por el mar a la orilla, acapara las miradas de los pasantes este sábado

Ana Gil Zaratiegui

Ana Gil Zaratiegui

Santander

Sábado, 23 de agosto 2025, 21:07

Hasta la orilla de la Segunda playa de El Sardinero ha llegado de todo. Las famosas carabelas, algas, chapapote, basura de todo tipo, cetáceos variopintos... ... pero la de este sábado entra de lleno en la colección de estampas curiosas: una oveja muerta y con signos de haber sido atacada antes de que su cuerpo acabara en el arenal tras ser arrastrado por las olas del Cantábrico.

