Una oveja muerta en la Segunda de El Sardinero

Hasta la orilla de la Segunda playa de El Sardinero ha llegado de todo. Las famosas carabelas, algas, chapapote, basura de todo tipo, cetáceos variopintos... ... pero la de este sábado entra de lleno en la colección de estampas curiosas: una oveja muerta y con signos de haber sido atacada antes de que su cuerpo acabara en el arenal tras ser arrastrado por las olas del Cantábrico.

Imagen de la oveja en la segunda playa de El Sardinero. La oveja yace esta tarde sobre la arena. 1 /

La imagen del animal muerto justo en el límite en el que rompen las olas ha acaparado todas las miradas este sábado por la tarde. «Esta todo el mundo sacando fotos y vídeos», contaba esta tarde un santanderino que disfrutaba de un paseo justo antes del atardecer y que observaba cómo, además de los curiosos, un grupo de cuervos también inspeccionaba la zona y rodeaba al animal.

A la inusual estampa se suma la incógnita de qué le ha podido ocurrir al animal antes de acabar en la orilla de la playa santanderina, ya que su cuerpo está magullado y parte de sus vísceras quedan a la vista con signos evidentes de haber sufrido un ataque.

A las 21.40 horas, hora y media después del aviso de que había una oveja en la orilla y ya con la noche caída, operarios del servicio de playas de Santander cubrieron el cuerpo del animal y señalizaron la zona para retirarlo.