El Palacio de la Magdalena acogerá en octubre una jornada técnica de naturaleza y salud
S. Sánchez
Santander
Lunes, 15 de septiembre 2025, 07:47
Bajo el marco del proyecto 'Santander Capital Natural' se celebrará la jornada técnica 'Naturaleza y salud. Evidencia, Bienestar y Ciudades Habitables' el próximo 8 de ... octubre en el Palacio de la Magdalena. Un encuentro que contará con la presencia de expertos médicos y naturalistas.
El evento, cuya inscripción es gratuita y obligatoria, está dirigido especialmente a profesionales de la salud, educadores, urbanistas, gestores ambientales, estudiantes y el público general interesado en bienestar y sostenibilidad. El objetivo principal es sentar las bases científicas que demuestran cómo el contacto con entornos naturales es crucial para el bienestar físico y mental.
Asimismo, la jornada busca no sólo presentar la evidencia de por qué la naturaleza es buena para la salud, sino también qué tipo de naturaleza es realmente beneficiosa.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.