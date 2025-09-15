El Palacio de la Magdalena acogerá en octubre una jornada técnica de naturaleza y salud

Bajo el marco del proyecto 'Santander Capital Natural' se celebrará la jornada técnica 'Naturaleza y salud. Evidencia, Bienestar y Ciudades Habitables' el próximo 8 de ... octubre en el Palacio de la Magdalena. Un encuentro que contará con la presencia de expertos médicos y naturalistas.

El evento, cuya inscripción es gratuita y obligatoria, está dirigido especialmente a profesionales de la salud, educadores, urbanistas, gestores ambientales, estudiantes y el público general interesado en bienestar y sostenibilidad. El objetivo principal es sentar las bases científicas que demuestran cómo el contacto con entornos naturales es crucial para el bienestar físico y mental.

Asimismo, la jornada busca no sólo presentar la evidencia de por qué la naturaleza es buena para la salud, sino también qué tipo de naturaleza es realmente beneficiosa.