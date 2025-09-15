El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El Palacio de la Magdalena acogerá en octubre una jornada técnica de naturaleza y salud

S. Sánchez

Santander

Lunes, 15 de septiembre 2025, 07:47

Bajo el marco del proyecto 'Santander Capital Natural' se celebrará la jornada técnica 'Naturaleza y salud. Evidencia, Bienestar y Ciudades Habitables' el próximo 8 de ... octubre en el Palacio de la Magdalena. Un encuentro que contará con la presencia de expertos médicos y naturalistas.

eldiariomontanes El Palacio de la Magdalena acogerá en octubre una jornada técnica de naturaleza y salud