El Palacio de la Magdalena ofrece visitas teatralizadas el 24 de agosto y 7 de septiembre

EFE Santander Domingo, 17 de agosto 2025, 13:28 Comenta Compartir

El Palacio de la Magdalena ofrece visitas teatralizadas los domingos 24 de agosto y 7 de septiembre, en dos sesiones, a las 12.15 y a las 13.15 horas.

Así lo ha informado en una nota de prensa el concejal de Turismo de Santander, Francisco Arias, quien ha explicado que las visitas están gestionadas por la compañía de teatro 'Amalgama', quienes ya realizaron las visitas teatralizadas y tematizadas durante el año 2023, y que su duración es de aproximadamente 50 minutos.

El edil ha señalado que este formato de visita está teniendo «una gran acogida todos los veranos, modificando nuevamente tanto guión como actores».

Como hilo conductor, uno de los personajes que representa al personal de servicio del Palacio va descubriendo las instalaciones y los distintos personajes relevantes en la historia de los últimos 113 años del edificio.

Desde Gonzalo Bringas, uno de los arquitectos encargado de su diseño, pasando por Alfonso XIII y La Reina Victoria Eugenia, que desvelan secretos de los veraneos santanderinos, y Federico García Lorca que habla de sus obras de teatro en época de la Universidad de Verano de Santander y su compañía La Barraca.

La visita cuenta con el incentivo de acceder a una pequeña zona de la primera planta, que sólo es visitable en las actividades premium o teatralizadas y tiene un precio de 17 euros.

Asimismo, ha recordado que hasta el 15 de septiembre y debido a la actividad de la UIMP, las visitas guiadas son los sábados, a las 10.00, 11.00, 16.00 y 17.00 horas; y los domingos, a las 11.00, 12.00 y 13.00 horas.

Para ambas visitas, las entradas están disponibles en https://palaciomagdalena.com/ y www.entradas.santander.es.

Además, durante los fines de semana de más demanda, se realizarán visitas adicionales a las ofertadas, dentro de los horarios indicados.

Las visitas tienen un precio de 6,50 euros para el público general; de 4,50 euros para mayores, jóvenes, personas desempleadas y familias numerosas; y son gratuitas para los menores de 6 años.

El Palacio de la Magdalena adecúa así su horario para compatibilizar su actividad como atractivo cultural y turístico con la actividad académica de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

El público puede recorrer los distintos salones y estancias, entre las que destacan el Salón de Baile, uno de los preferidos de la reina Victoria Eugenia, presidido por un busto de ella obra de Conrad Dressler.

También pueden conocer el Salón de Familia, que alberga, entre otras piezas, el retrato de la reina Victoria Eugenia obra de Sorolla y el del Conde de Barcelona, obra de Sotomayor, o el Hall Real, donde se pueden ver los Bargueños renacentistas españoles de finales del siglo XVI o el Retrato de los Infantes, obra del pintor valenciano Manuel Benedito.

En la planta principal, se encuentra la sala de Alfonso XIII, el Hall Real, el Comedor de Gala, el Salón de Baile y el Salón de Familia.

El recinto de La Magdalena y los exteriores del palacio abren cada día, con acceso gratuito, en horario de 8.00 a 22.00. E