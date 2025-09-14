El Palacio de la Magdalena retoma las visitas guiadas de lunes a viernes
Domingo, 14 de septiembre 2025, 07:57
El Palacio de la Magdalena recupera este próximo martes las visitas guiadas de lunes a viernes, una vez finalizadas las actividades académicas y culturales de ... la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).
Así lo explicó el concejal de Turismo, Fran Arias, quien detalló que vecinos y visitantes podrán disfrutar del interior del Palacio, a través de las habituales visitas guiadas. De lunes a viernes, se podrá acceder a las 11.00, 12.00, 16.00 y 17.00 horas. Mientras que los sábados estarán disponibles a las 10.00, 11.00, 12.00, 16.00 y 17.00 horas y, por último, los domingos solamente será posible en el turno de mañana:11.00, 12.00 y 13.00 horas.
Arias anunció que próximamente se pondrán en marcha de nuevo las visitas premium y teatralizadas «debido a su gran éxito». Cada una de estas modalidades ofrece una experiencia diferente para conocer la que fue residencia de verano de los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia. «Estamos trabajando para dar a conocer el Palacio a todos los públicos, dinamizando los tipos de visitas y tratando de desarrollar nueva oferta para todo tipo de edades», remarcó el concejal de Turismo.
