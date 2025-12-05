El panteón de la familia Pardo en el cementerio de Ciriego se somete a cirugía. Ganador este año del premio al Mejor Monumento del concurso Cementerios de España ... , este inmueble, una de las joyas del camposanto santanderino, estaba muy deteriorado por el paso del tiempo. Ahora, la Fundación Santa María de Toraya trabaja en su rehabilitación para remediarlo. Desde esta entidad, dedicada a la conservación y restauración de las obras de arte y el patrimonio de Cantabria, explican que las pinturas del interior del panteón, realizadas por Gerardo de Alvear, están «extremadamente deterioradas» y por eso trabajan en ponerle remedio.

La composición, apuntan desde la entidad, aprovecha el espacio de la cúpula del panteón para desplegar una representación de la bóveda celeste, pintada de color azul, en la que aparecen cuatro ángeles orantes de pie, cada uno de ellos con diferente color en su vestimenta (rojo, morado, verde y naranja), que unen sus manos para rezar por las almas de los difuntos. Tanto el cielo como los ángeles están actualmente en muy mal estado; gran parte de la pintura que forma el cielo se ha caído y se ve la piedra que hay debajo; y, en cuanto a los ángeles, apenas se les distinguen las facciones de los rostros y también tienen desconches en el resto del cuerpo, en alas y trajes.

Rehabilitación Las pinturas, obra de Gerardo de Alvear, están muy desgastadas por el paso del tiempo

Como explica la restauradora de la fundación Lydia Quevedo, actualmente está realizando las labores de conservación y preconsolidación, antes de empezar con la restauración. «Lo primero que hacemos es fijar toda la policromía existente para no perder absolutamente nada. Posteriormente, realizaremos las limpiezas de pequeñas manchas, que no tenemos claro aún si son hongos o el color ha virado, y luego intervendremos».

Municipal desde 2028

Elpanteón de la familia Pardo pasó a formar parte del patrimonio municipal en 2018 y fue a partir de ese momento cuando se puso en marcha un plan de actuaciones para conservarlo. La primera intervención, realizada por la empresa Corten, se centró en el exterior para poner fin a las filtraciones de agua para preservar los mosaicos y pinturas al fresco del interior. Y ahora ha llegado el momento de que Santa María de Toraya ponga a punto el interior.