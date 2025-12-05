El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Exterior e interior del panteón de la familia Pardo, en el cementerio de Ciriego DM

El panteón de la familia Pardo en el cementerio de Ciriego se somete a cirugía

La Fundación Santa María de Toraya rehabilita el inmueble, premiado como Mejor Monumento de 2025 en el concurso Cementerios de España

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Viernes, 5 de diciembre 2025, 07:25

Comenta

El panteón de la familia Pardo en el cementerio de Ciriego se somete a cirugía. Ganador este año del premio al Mejor Monumento del concurso Cementerios de España ... , este inmueble, una de las joyas del camposanto santanderino, estaba muy deteriorado por el paso del tiempo. Ahora, la Fundación Santa María de Toraya trabaja en su rehabilitación para remediarlo. Desde esta entidad, dedicada a la conservación y restauración de las obras de arte y el patrimonio de Cantabria, explican que las pinturas del interior del panteón, realizadas por Gerardo de Alvear, están «extremadamente deterioradas» y por eso trabajan en ponerle remedio.

